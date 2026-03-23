伍一山 - 恒指力守横行区底部 | 有钱图

港股上周五继续受压，恒指收报25277点，跌223点，全日成交金额增至3425亿元。



以周线图分析，恒指上周低位25121点，高位26250点，一周累挫188点，阴阳烛接连三周出现「锤头」和两支「倒转锤」，有利反弹。周线技术指标向淡，MACD牛熊，熊差持续扩大；慢随机指数维持沽货讯号；9周RSI跌至37.25。保历加通道横行，维持区间波动格局。



恒指于25000至27500点之间横行半年，过去3周虽然下跌，但始终守住区间底部，而且阴阳烛接连出现有利反弹的讯号，在确认跌破25000点之前仍是横行格局，不宜过分做淡。恒指50周线（25152）紧贴区间底部，加强其支持力，但若确认破底，可能要考验22800点支持。区间中轴（26250）贴近10周线（26365）和20周线（26184），是短线反弹的主要阻力，此关若能升破，恒指料会再冲27500点关口。



国企指数上周五跌121点报8574点，一周累跌97点，周线图出现「倒转锤」，有利短线反弹，惟8900至9000点料有阻力。周线技术指标仍然偏淡，预料反弹完成后会下试100周线（7992）支持。



紫金黄金破脚穿头利反弹



紫金黄金国际（2259）上周五逆市升5.5%，收报176.1元，国际金价连日急挫后反弹，富国银行认为，虽然地缘风险及投资市场动荡短期将令金价持续波动，但全球央行持续增加黄金储备，以及去美元化趋势等，仍然支撑黄金需求。走势上，股价1月尾升至268元大超买，阴阳烛即日以「乌云盖顶」展开调整，上周五跌至165.5元超卖回升，阴阳烛出现「破脚穿头」，MACD熊差收窄，有利进一步反弹，现价买入，短炒目标价195元，跌破165.5元止蚀。



伍一山