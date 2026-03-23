Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍一山 - 恒指力守横行区底部 | 有钱图

有钱图
有钱图
伍一山
4小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

港股上周五继续受压，恒指收报25277点，跌223点，全日成交金额增至3425亿元。

　　以周线图分析，恒指上周低位25121点，高位26250点，一周累挫188点，阴阳烛接连三周出现「锤头」和两支「倒转锤」，有利反弹。周线技术指标向淡，MACD牛熊，熊差持续扩大；慢随机指数维持沽货讯号；9周RSI跌至37.25。保历加通道横行，维持区间波动格局。

　　恒指于25000至27500点之间横行半年，过去3周虽然下跌，但始终守住区间底部，而且阴阳烛接连出现有利反弹的讯号，在确认跌破25000点之前仍是横行格局，不宜过分做淡。恒指50周线（25152）紧贴区间底部，加强其支持力，但若确认破底，可能要考验22800点支持。区间中轴（26250）贴近10周线（26365）和20周线（26184），是短线反弹的主要阻力，此关若能升破，恒指料会再冲27500点关口。

　　国企指数上周五跌121点报8574点，一周累跌97点，周线图出现「倒转锤」，有利短线反弹，惟8900至9000点料有阻力。周线技术指标仍然偏淡，预料反弹完成后会下试100周线（7992）支持。

紫金黄金破脚穿头利反弹

　　紫金黄金国际（2259）上周五逆市升5.5%，收报176.1元，国际金价连日急挫后反弹，富国银行认为，虽然地缘风险及投资市场动荡短期将令金价持续波动，但全球央行持续增加黄金储备，以及去美元化趋势等，仍然支撑黄金需求。走势上，股价1月尾升至268元大超买，阴阳烛即日以「乌云盖顶」展开调整，上周五跌至165.5元超卖回升，阴阳烛出现「破脚穿头」，MACD熊差收窄，有利进一步反弹，现价买入，短炒目标价195元，跌破165.5元止蚀。

伍一山

最Hit
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
饮食
14小時前
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车资一览
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览
生活百科
20小時前
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
时事热话
17小時前
武汉牛蛙店天花突跌出人腿 食客吓坏急逃走
武汉牛蛙店天花突跌出人腿 食客吓坏急逃走
即时中国
15小時前
铜锣湾Mr. Steak自助餐买一送一！人均$205起任食法国生蚝、活龙虾
铜锣湾Mr. Steak自助餐买一送一！人均$205起任食法国生蚝、活龙虾
饮食
16小時前
「小钟楚红」子宫颈癌复发  一年内两度开刀保命  曾连续流血2个月身心崩溃
「小钟楚红」子宫颈癌复发  一年内两度开刀保命  曾连续流血2个月身心崩溃
影视圈
10小時前
中年好声音4丨肥妈狠批卓猷燕：Totally wrong 网民轰评语唔公道 强劲背景曝光天王都Like
中年好声音4丨肥妈狠批卓猷燕：Totally wrong 网民轰评语唔公道 强劲背景曝光天王都Like
影视圈
8小時前
一名6旬妇人早前于一班由香港飞往伦敦的英航客机上猝死。路透社资料图
英航香港飞伦敦航班︱6旬妇猝死机师拒折返 逾330乘客伴尸13小时
即时国际
12小時前
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
影视圈
2026-03-21 16:30 HKT
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
饮食
2026-03-21 10:30 HKT
更多文章
伍一山 - 恒指周线倒转锤有利反弹 | 有钱图
港股连跌3日，恒指上周五低开133点至25583点，尾市见全日低位25419点，下挫297点，收市报25465点，跌251点，全日成交金额增至2465亿元。 　　以周线图分析，恒指上周低位24906点，高位26149点，一周累挫291点，阴阳烛继前周于支持位出现「锤头」后，上周出现「倒转锤」，有利反弹。周线技术指标向淡，MACD牛熊，熊差持续扩大；慢随机指数维持沽货讯号；9周RSI跌至39.
2026-03-16 02:00 HKT
有钱图