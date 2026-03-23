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大行晨报 - 风险偏好低迷 纽元续受压｜大行晨报

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　　近期油价飙升加剧通胀担忧，叠加美国经济资料持续强劲，推动市场对美联储政策路径的重新定价。尽管主流预期仍偏向按兵不动，但加息的概率正在上升。据CME FedWatch tool显示，市场预计美联储在4月会议上维持利率不变的概率约为93%，而加息25个基点的概率罕见地升至约7%。这是自本轮加息周期结束后，市场首次出现对加息的小幅定价。对于6月会议，累计加息25个基点的概率约为9%，维持利率不变的概率为90%，显示市场对年内加息的预期正在悄然形成。市场将继续关注后续通胀资料及中东局势对政策的潜在影响

　　纽元兑美元走势，技术图表所见，自1月底以来，汇价正逐级走低，更下破0.60关口，虽然刚在上周二曾告回升，但刚好受制于0.60下方。再者，RSI及随机指数正在回落下行，10天平均线下破25天平均线，预示纽元兑美元仍有机会作进一步下试。当前支撑预料在0.5770及0.57，其后则看0.5630及0.5580，以至参考0.5610水准。阻力位料为0.5900及25天平均线0.5940，下一级参考0.6080以至去年7月1日高位0.6122。

　　英伦银行上周四宣布维持基准利率在3.75%不变，但同时释出明显偏鹰讯号，表示若中东战事推升能源价格并带动通膨升温，央行已准备好采取行动。交易员目前预期今年可能出现3次升息，每次25个基点，首次升息甚至可能最快于下月出现。市场原本普遍预期央行将在本次会议开始降息，但中东冲突推升能源价格后，政策前景迅速出现转变。今次政策委员会（MPC）9

名成员一致支持维持利率不变，为四年半来首次未出现任何反对票。英伦银行总裁贝利表示，若能源冲击对通膨造成更持久影响，货币政策必须做出回应，无论局势如何，其职责都是确保通膨回到2%的目标。英国央行亦大幅上修短期通膨预测，预估3月通膨率将升至3.5%，比战事爆发前的预测高出约0.5个百分点。英镑兑美元上周大致于1.32区间企稳，而自2月以来汇价持续受压于下降趋向线，刚在上周四出现初步突破，料可望英镑兑美元重新走稳，其后延伸阻力看至25天平均线1.3430及1.35，其后看至1.36及1.3720水平。下方支持位在1.33及1.3250，进一步看至1.32及1.3150水准，关键指向1.30关口。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

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　　美国联储局将联邦基金利率维持在3.5至3.75厘不变，符合市场预期。利率点阵图则显示，委员们维持今年和明年分别减息一次预测，不过主席鲍威尔会后讲话则被市场视为偏鹰讯号。鲍威尔强调，通胀降温进展不如局方预期，只有看到通胀降温取得进展后才会减息。彭博利率期货显示，市场预计年内减息0.25厘可能性仅5成左右。消息支持美元走强，美汇指数在连续两个交易日下挫后反弹，联储局公布议息结果后，美汇指数一度高见
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