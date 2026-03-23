刘伟利 - 恐惧的重量 | 巨B讲投资

本周金融市场的动荡，表象是中东战云密布、油价飙升，实质是一场关于人性的压力测试。霍尔木兹海峡的航运危机，让布兰特原油两周狂飙逾4成，通胀预期重新抬头，联储局的减息算盘被逼一再修正。但真正值得玩味的，不是指数的起伏，而是市场参与者在恐惧与贪婪之间的集体舞蹈。



美股在动荡中展现出惊人韧性，科技股领涨、半导体指数强势拉升，资金在短暂撤离后迅速回流——这不是简单的避险与冒险切换，而是市场在重新定价「结构性趋势」与「周期性冲击」的权重。Nvidia及微软等AI龙头抗跌力十足，说明当一个产业的长期逻辑足够坚固，短期地缘风险只能制造买点，而非转折。



亚洲市场的分化，则揭示另一个层面的真相。韩股在恐慌后快速反弹，三星与SK海力士凭借AI记忆体需求，年初至今累涨逾4成；台股在台积电带领下续向上攻。这些不是偶然，而是全球半导体供应链重组过程中，核心节点的价值被反复确认。港股相对疲弱，反映的也不只是地缘风险，更是对内地政策节奏的观望。



值得深思的新视角在于，市场的波动往往会放大一个普遍的认知偏差：人们习惯用近期事件的强度，来推断未来趋势的持续性。油价飙升时，滞胀的恐惧被无限放大；股市反弹时，AI的叙事又被重新点燃。这种情绪的钟摆，正是短线操作者的利润来源，也是长线投资者的考验所在。



穷人握紧恐惧，富人松开智慧——这句话在本周的市场中格外应验。许多投资者看到指数急挫，本能反应是死抱现金或抛售持股，结果错失随后的技术性反弹。懂得「松开」的人，却能在恐慌中看到机会节奏，在波动中实现低买高卖。这不是预测能力的差异，而是对自身情绪掌控能力的区别。



从更宏观角度来看，市场教训不仅关乎交易策略，更关乎对「确定性」的执念。人类天生厌恶不确定性，总想为每一项资产、每一个事件找到明确的归因和预测。但市场的本质恰恰是不确定性的集合——地缘冲突的演变、央行的政策反应、资金的流动节奏，每一个变数都充满偶然。与其握紧恐惧试图控制一切，不如松开双手，接受无法预测的部分，专注于那些相对确定的结构性趋势。



但避险资产如美汇指数一度重上100水平，提醒我们风险真实存在。但历史经验同样表明，只要冲突未演变成全球大战，股市往往在恐慌过后快速修复。AI的长期趋势、半导体的战略价值、能源基建的不可或缺，这些底层逻辑不会因霍尔木兹海峡的短暂封锁而逆转。



投资的终极智慧，或许不在于预测下一波涨跌，而在于认清自己的恐惧模式，并在市场的集体情绪中找到属于自己的节奏。握紧只会留下伤痕，松开才能拥抱机会。



Collis Capital合伙创始人

刘伟利

