Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

刘伟利 - 恐惧的重量 | 巨B讲投资

巨B讲投资
巨B讲投资
刘伟利
4小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　本周金融市场的动荡，表象是中东战云密布、油价飙升，实质是一场关于人性的压力测试。霍尔木兹海峡的航运危机，让布兰特原油两周狂飙逾4成，通胀预期重新抬头，联储局的减息算盘被逼一再修正。但真正值得玩味的，不是指数的起伏，而是市场参与者在恐惧与贪婪之间的集体舞蹈。

　　美股在动荡中展现出惊人韧性，科技股领涨、半导体指数强势拉升，资金在短暂撤离后迅速回流——这不是简单的避险与冒险切换，而是市场在重新定价「结构性趋势」与「周期性冲击」的权重。Nvidia及微软等AI龙头抗跌力十足，说明当一个产业的长期逻辑足够坚固，短期地缘风险只能制造买点，而非转折。

　　亚洲市场的分化，则揭示另一个层面的真相。韩股在恐慌后快速反弹，三星与SK海力士凭借AI记忆体需求，年初至今累涨逾4成；台股在台积电带领下续向上攻。这些不是偶然，而是全球半导体供应链重组过程中，核心节点的价值被反复确认。港股相对疲弱，反映的也不只是地缘风险，更是对内地政策节奏的观望。

　　值得深思的新视角在于，市场的波动往往会放大一个普遍的认知偏差：人们习惯用近期事件的强度，来推断未来趋势的持续性。油价飙升时，滞胀的恐惧被无限放大；股市反弹时，AI的叙事又被重新点燃。这种情绪的钟摆，正是短线操作者的利润来源，也是长线投资者的考验所在。

　　穷人握紧恐惧，富人松开智慧——这句话在本周的市场中格外应验。许多投资者看到指数急挫，本能反应是死抱现金或抛售持股，结果错失随后的技术性反弹。懂得「松开」的人，却能在恐慌中看到机会节奏，在波动中实现低买高卖。这不是预测能力的差异，而是对自身情绪掌控能力的区别。

　　从更宏观角度来看，市场教训不仅关乎交易策略，更关乎对「确定性」的执念。人类天生厌恶不确定性，总想为每一项资产、每一个事件找到明确的归因和预测。但市场的本质恰恰是不确定性的集合——地缘冲突的演变、央行的政策反应、资金的流动节奏，每一个变数都充满偶然。与其握紧恐惧试图控制一切，不如松开双手，接受无法预测的部分，专注于那些相对确定的结构性趋势。

　　但避险资产如美汇指数一度重上100水平，提醒我们风险真实存在。但历史经验同样表明，只要冲突未演变成全球大战，股市往往在恐慌过后快速修复。AI的长期趋势、半导体的战略价值、能源基建的不可或缺，这些底层逻辑不会因霍尔木兹海峡的短暂封锁而逆转。

　　投资的终极智慧，或许不在于预测下一波涨跌，而在于认清自己的恐惧模式，并在市场的集体情绪中找到属于自己的节奏。握紧只会留下伤痕，松开才能拥抱机会。

Collis Capital合伙创始人
刘伟利
 

最Hit
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
饮食
14小時前
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车资一览
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览
生活百科
20小時前
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
时事热话
17小時前
武汉牛蛙店天花突跌出人腿 食客吓坏急逃走
武汉牛蛙店天花突跌出人腿 食客吓坏急逃走
即时中国
14小時前
铜锣湾Mr. Steak自助餐买一送一！人均$205起任食法国生蚝、活龙虾
铜锣湾Mr. Steak自助餐买一送一！人均$205起任食法国生蚝、活龙虾
饮食
16小時前
「小钟楚红」子宫颈癌复发  一年内两度开刀保命  曾连续流血2个月身心崩溃
「小钟楚红」子宫颈癌复发  一年内两度开刀保命  曾连续流血2个月身心崩溃
影视圈
10小時前
中年好声音4丨肥妈狠批卓猷燕：Totally wrong 网民轰评语唔公道 强劲背景曝光天王都Like
中年好声音4丨肥妈狠批卓猷燕：Totally wrong 网民轰评语唔公道 强劲背景曝光天王都Like
影视圈
8小時前
一名6旬妇人早前于一班由香港飞往伦敦的英航客机上猝死。路透社资料图
英航香港飞伦敦航班︱6旬妇猝死机师拒折返 逾330乘客伴尸13小时
即时国际
12小時前
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
影视圈
2026-03-21 16:30 HKT
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
饮食
2026-03-21 10:30 HKT
更多文章
刘伟利 - 市场集体潜意识 | 巨B讲投资
　　霍尔木兹海峡的航道，从来不止是石油的通道，更是全球市场神经的集中枢。当中东战云密布、油价飙升之际，金融世界的反应与其说是理性的避险，不如说是一场集体潜意识的宣泄——那些蛰伏已久的恐惧、对滞胀的梦魇、对不确定性的焦虑，一次过在交易屏幕上找到了出口。 　　油价的飙升，最直接的后果是通胀预期的重新定价。2月美国CPI数据本已让市场相信利率见顶，但能源成本一旦失控，联储局的算盘便得重新拨动。市场
2026-03-16 02:00 HKT
巨B讲投资