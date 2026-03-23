彭丽婷 - 破解香港土地与环保困局 | 零碳筑迹

在香港这座高密度的国际都会，土地资源日益紧绌，废弃物处理问题亦日益凸显。传统堆填区接近饱和，不仅严重占据珍贵的土地储备，更埋下渗滤液污染土壤及地下水的长远隐忧。随着电动车普及与电子产品更新换代加速，退役动力电池的妥善处理亦成为新一轮环境挑战：若含有重金属的旧电池处理不当，将演变为难以预料的生态风险。面对这些双重压力，传统「减量」做法已难以为继，香港有待一场由新质生产力驱动的循环经济变革。



智能循环经济的核心，在于透过先进科技打破线性消耗模式，建立高效闭环的资源流通体系。其中，动力电池全生命周期管理成为突破口之一。以宁德时代等业界领航企业为例，现已实现退役电池健康状态的精确评估与分级利用。透过数码化「电池银行」，每一块电池自出厂、使用到回收的全周期数据均可追溯。一旦电池容量跌出车用标准但仍具储能潜力，便可重新配置作储能设施或备用电源，延长其服务年期；当电池达到报废门槛时，先进回收技术则可最大程度回收锂、钴、镍等稀有金属，减少对原生矿产依赖及相关碳排放，实现绿色闭环。



除电池外，生活垃圾的智能分拣亦是推动循环经济的重点。传统模式下，人工分拣效率低下而且劳动环境恶劣；而配备视觉识别与深度学习能力的智能机械人，则能颠覆现状——24小时无间断，以毫秒级速度识别并自动分离塑胶、金属、纸张及有害物，大幅提升资源回收的纯度与效能。这类智能化升级，不仅降低人力成本，还令「变废为宝」成为可规模推广的可持续商业模式。



于元朗落地的零碳智能空间，正成为上述绿色技术落地应用的实验场。通过整合储能系统与智能回收终端，这些空间正积极推动废弃物资源就地转化为绿色能源或再生原料，协助香港迈向「无废城市」的实践蓝图。



展望未来，随着科技驱动赋能，垃圾将不再被视为负担，而是错置的资源；污染也有望转化为城市的绿色动力。这不仅是对《香港气候行动蓝图2050》中「全民减废」策略的有力回应，更标志著以新质生产力重塑城市生态底色的关键一役。唯有实现城市资源的有效循环，香港才能走向真正可持续的绿色未来。



零碳智能联盟秘书长

彭丽婷