关志康 - 小心恩人变仇人 | 神耆商机

晨运之后，几位长者惯常在茶楼歇脚。清茶数盏，一壶普洱，闲话家常，谈天说地，既有新近时事，也有人生百味。有人滑着手机，忽然抬头问：「你们有没有看到那位体育老师的新闻？他确诊癌症兼克隆氏症，太太在网上筹款。谁知夫妇很快被人起底，说他们爱去马场、用名牌手袋，连家里的挂钟都要几千元，结果在舆论里被骂得体无完肤。」



席间，一位退休教授摇头叹息：「说到底，他始终是一个重病患者。网民不用这样咄咄逼人吧？就算以前生活不俗，一场病下来，也能令人捉襟见肘。这种时候，难道不该体谅一点吗？」



坐在旁边的钟表行老板接过话头：「教授说的没错，但换个角度看，捐款的人也不见得富裕。有人平日省吃俭用，却见受助者去马场拉头马，难免心里不平衡。正如《圣经》里那位穷寡妇，把仅有的两个小钱都奉献出来，而富人不过从盈余里掏出零头，情感份量自然不同。」



他顿一顿，又补充：「『仗义每多屠狗辈』，能义无反顾，拔刀相助的，多半是平凡百姓。人一旦富有，往往会计算得深。贫者之所以愿助人，是因为更懂得无助的滋味；富者之所以冷静，或许怕被麻烦拖累。有人穷得谨慎却大方，有人富得洒脱却吝啬。」



大前辈轻放茶盏、语重心长道：「我这一生，见过不少帮人帮到反目的例子。俗语有云：『一碗米养恩人，一斗米养仇人。』施比受更有福，但若无度无界，就变了人情债。帮得多了，别人觉得理所当然；有天不再帮，反被怪无情。我老了才懂，人生有时真的不应妄动因果，每个人都要走自己的路。」



末席的大马主淡然一笑：「我们后天富有的人，确实容易被说成冷漠，但人性哪能只用财富去衡量？有人慷慨助人，有人深藏不露，性情皆由经历雕琢出来。帮人就像划船，划到对岸就该收桨。世事各有前因，所有恩与怨，终究都得自己承受。」



健康教育基金会主席

关志康