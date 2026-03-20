利贞 - 长建财务稳健 利未来并购 | 实力股起底

长江基建（1038）2025年全年业绩符合市场预期，并派发中期股息每股0.73元，延续集团上市29年来股息连年增长的记录。集团在英国和澳洲拥有受监管的公用事业资产，这些资产的回报能够抵御宏观经济波动的影响；加上稳健的自由现金流，有望带来更好的股东回报，并预计在2026年将有更强劲的并购增值潜力。看好集团的财务状况雄厚，营运现金流强劲，建议可于63.7元买入，中长线目标价78元。长江基建昨天收报65.85元，升1元，升幅1.54%。



长江基建于去年底持有现金74亿元，负债净额对总资本净额比率为8.9%；若以透视基准计入基建投资组合中之净负债，比率为48.5%，处于业界低水平。



中长线目标价78元



集团上月联同长实实业（1113）、电能实业（006）向法国公用事业公司Engie出售其合共持有的UK Power Networks（UKPN）全部股权，作价约105.5亿英镑（约1108亿港元）。估计交易将为长江基建带来440亿港元款项，连同早前英国铁路交易的95亿港元现金，实际上将令长江基建由2025年预测的净负债110亿港元，转为2026年的净现金约410亿港元。庞大资金相信有助未来潜在新收购。



长江基建截至去年12月底止全年业绩，录得营业额416.79亿元，按年升6.9%。纯利82.65亿元，按年升1.8%；每股盈利3.28元。派末期息1.88元。连同已派发的中期股息每股0.73元，去年全年合共派息每股2.61元。期内，电能实业溢利贡献为22.46亿元，较去年增加2%；英国业务的溢利贡献为39.83亿元，与去年相若。有关减幅主要归因于UK Power Networks于2024年录得来自上一规管期之较高追溯调整，2025年的溢利贡献遂相对较低。



澳洲业务的溢利贡献为17.84亿元，与去年相同。欧洲大陆业务之溢利贡献为9.61亿元，较去年增长58%，受惠于德国企业税率下降而获递延税项抵免以及ista表现强劲。加拿大业务溢利5.28亿元，较上年度上升1%。新西兰业务溢利2亿元，较去年上升8%。香港及中国内地的业务录得溢利6800万元，较去年减少48%；下滑归因于中国内地之水泥业务销售疲弱，以及香港混凝土业务价格受压。



利贞