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闻风至 - 阿里加持 美图看高一线 | 鲜股落镬

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闻风至
4小時前
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产经 专栏
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受中东局势影响，美国联储局主席鲍威尔表示或讨论加息预期，美股周三急挫，三大指数全面下滑，港股亦遭波及。恒生指数周四大幅裂口低开475点报25550点。早段跌幅曾收窄至285点见25737点。惟沽压再度涌现，恒指一底低见25449点，挫576点，两万六关收复一日便再度失守。收报25500点，跌524点。全日成交金额曾至3062.1亿元，再度突破三千亿水平

　　算力需求强劲，引致阿里云带头宣布加价，换个角度看，这正是AI应用产品迎来另一「爆发期」的讯号，要知道云端服务市场在过去一段时间经历一轮「减价战」，这个从「减价」变「加价」的引发点相信是来自AI应用所致，已经稳定取得盈利的美图（1357）值得看高一线。

估值吸引 宜候位低吸

　　阿里云新闻稿指，因全球AI需求爆发、供应链涨价，行业核心硬件采购成本显著上涨；经审慎评估，决定于4月18日起调整AI算力、CPFS（智算版）等服务价格。全地域的平头哥真武810E等算力卡相关服务价格，上调幅度5%至34%；全地域的CPFS（智算版）价格涨30%。

　　相对于「养龙虾（OpenClaw）」这类仍未成熟的新兴概念，笔者更看好已经进入成熟期的美图，本栏亦多次分析美图近年业绩的转变，先是从美图秀秀、美图手机的迷失期，更一度想向区块链产业发展，最终决定「沽币」与阿里巴巴（9988）合作，正是集团终于找到正确方向的一个关键时间点。

　　根据双方公告，美图获阿里巴巴以2.5亿美元可转债（CB）形式投资，背后更重要的是双方在电商、AI技术、云服务三大领域的全面合作。

　　简单而言，阿里将向美图提供庞大客户群、模型与技术研发能力，以及更重要的稳定的云服务与算力供应，三大助力可望令美图急速发展。

　　于阿里认购CB后，美图股价一度炒上12.56元，现价自高位累跌近6成，动态市盈率来到24倍水平，市值约234亿元，估值开始变得吸引。但必须记住，据美图早前发布的盈喜，集团去年纯利升近6成，上两个完整财年（2023年及2024何）纯利升幅分别为3.02倍及1.1倍，未来在阿里加持下，美图很大机会再次高速增长。

闻风至

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2026-03-19 02:00 HKT
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