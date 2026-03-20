张日强 - 新盘排队开价力抢各路客源 | 楼声随笔

整体楼市气氛已见好转，纵使外围战火持续蔓延，惟新盘及二手楼市场仍表现理想，一众发展商群起加快推盘应市，本周内已有多个新盘涌出来，并且频频软销及推广，除了公布旗下新盘的卖点外，更即将出现排队开价的场面，黄大仙新盘昨日率先开价，每呎开价约1.8万，最低入场价约398万，贴近市价水平，由于开价极具竞争力，加上投资客来势汹汹，预期可取得理想销情。



楼市急速好转，新盘及二手楼市场表现向好，发展商推盘步伐亦见加快，日前已先后有多个新盘频频软销，并且各有各部署策略逐步开价，最新推出的黄大仙新盘，首批推出50伙平均每呎开价约1.8万，入场价约398万，该盘涵盖开放式、2房及3房等，面积介乎209至520方呎，加上开价贴市，除可吸引区内用家客外，绝对有能力抢吸近期火热的投资客源，尤其该盘属短期楼花，以及推出不同优惠，对投资收租客有一定吸引力，预期该盘可取得理想销情，首批单位有能力卖个满堂红。



事实上，楼市气氛逐步回升，多个新盘连环推出应市，日前更频频于市场上软销及推广等，最新推出的黄大仙新盘属短期楼花盘，具有一定优势，除可吸纳用家客源外，投资收租客更是主要客源。除上述新盘外，市场上仍有多个新盘排队出击，今日将有2个新盘正式开价，料将掀起新一轮的推盘热。



张日强