大行晨报 - 美联储按兵不动 鸽派立场弱化支撑美元｜大行晨报

周三晚美联储决议维持联邦基金利率在3.50%至3.75%区间不变。会议发布的经济预测摘要（SEP）与「点阵图」仅出现温和鸽派调整，全年降息预期仍仅得一次，突显美联储在通胀与增长双重矛盾中的艰难平。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上强调，当前经济环境充满高度不确定性，美联储需保持高度谨慎，他表示美联储将密切观察局势发展，等待更多清晰讯号。本次点阵图显示，多数官员仍预计2026年仅有一次25基点减息。



日本央行周四维持利率在0.75%不变，符合预期；此次决议以8比1票数通过。日本央行表示，由于实质利率明显处于低位，若1月展望报告中的经济活动与物价预期能够实现，央行将继续提高利率并调整货币政策宽松程度。央行表示，日本经济已温和复苏，出口与工业生产走势大致持平，企业利润整体维持在高位。在物价方面，随着薪酬增长带动物价上升的势头持续，剔除新鲜食品后通胀因政府补助措施而暂时放减至2%以下，但中东紧张局势升级以及原油价格出现大幅上升，通胀预计将面临上行压力。



至于美元兑日圆走势，从技术图表所见，RSI及随机指数已自超买区域回落，故若短期仍未见汇价向上出现明确破位，预料美元兑日圆仍倾向于再为回落。较近支持先看10天平均线158.90及50天平均线156.50。以黄金比率计算，23.6%及38.2%的调整幅度为158及156.90，扩展至50%及61.8%则为156及155.10水平。至于较近阻力先会留意161.50及162水准，之后将看至162.80及163.50水准。



澳洲周四公布数据显示，2月失业率上升至4.3%，1月份为4.1；澳洲2月就业变化为增加4.89万；就业参与率上升至



66.9%。与此同时，正式就业人数在同期减少3.05万，兼职就业人数在2月增加7.94万。澳洲央行此前于周二加息25个基点，并明确释放偏鹰讯号，强调中东局势带来的能源价格上涨风险，可能导致通胀在更长时间内维持高位。央行官员指出，当前政策方向仍然是进一步收紧，以确保通胀回归目标区间。市场定价显示，投资者预计年内仍有两次加息空间，这对澳元形成一定支撑。然而，中东局势持续紧张也推动避险情绪升温，这则限制了澳元走势。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇