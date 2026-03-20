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大行晨报 - 金价或进入调整期｜大行晨报

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产经 专栏
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　　美国联储局将联邦基金利率维持在3.5至3.75厘不变，符合市场预期。利率点阵图则显示，委员们维持今年和明年分别减息一次预测，不过主席鲍威尔会后讲话则被市场视为偏鹰讯号。鲍威尔强调，通胀降温进展不如局方预期，只有看到通胀降温取得进展后才会减息。彭博利率期货显示，市场预计年内减息0.25厘可能性仅5成左右。消息支持美元走强，美汇指数在连续两个交易日下挫后反弹，联储局公布议息结果后，美汇指数一度高见100.3水平，执笔之时暂时于100水平上方徘徊。

　　另一边厢，笔者曾于2月25日在专栏提醒投资者，现货金价仍有机会上试每盎司5600美元，不过仍需设定止蚀水平。其后金价走势基本符合笔者预期，早前中东局势不稳，影响环球避险情绪升温，现货金价亦再度攀升，于3月初曾回升至每盎司5418.88美元水平，但之后受美元反弹和通胀预期升温影响，现货金价显著回调，于每盎司5100美元争持后未能企稳，之后跌穿每盎司5000美元后更显著向下，短期强势或告一段落。

下一止蚀位4655美元

　　现时笔者建议投资者设定止蚀位置，我们维持于今年2月25日提及的3个止蚀位不变，分别是每盎司4842、4655及4404美元水平，这3个位置是本轮调整开始出现后的上升三角的三个短线底部，可作止蚀参考。执笔之时黄金已经失守第一个水平线每盎司4842美元，正于每盎司4753美元水平上落。

光大证券国际产品开发及零售研究部
 

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