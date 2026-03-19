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张日强 - 新入伙盘连录短炒客止赚离场 | 楼声随笔

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张日强
4小時前
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产经 专栏
內容

整体楼市气氛好转，新盘及二手楼市场表现向好，发展商推售的新盘更频频报捷，引领了大批客源涌出来，当中以用家及投资者最为积极，令到即将推售的新盘开价更见进取，楼价于过去3个月亦录得稳步上扬的势头，投资者见市况回稳，尤其去年中购入的单位亦有一定的升幅，故纷纷采取短炒策略，先行沽货止赚离场再作部署，上月合共录得161宗持货1年或以下转售帐面获利个案，较1月录得的73宗急增约1.2倍。

　　楼市气氛已见好转，近月发展商推盘步伐已见加快，尤其新盘市场往往便取得热销的实况，新盘开价及付款条件吸引，随即引领了大批客源涌出来，当中用家及投资者连番重击入市，尤以大手投资客相对积极抢货，一时间市况突然升温，楼价于过去3个月至半年有明显的升幅，从土地注册处数据显示，上月持货1年或以下转售个案合共录约187宗注册登记，较1月录约90宗登记，高出97宗或约1.08倍。上述短线买卖中，帐面获利个案录161宗，较1月录约73宗，按月大幅增加约1.2倍。

　　事实上，新入伙盘录得短炒获利个案最多，相信是受到首批开低价的效应，投资者纷纷入市，获利个案最多为西沙大型新盘，合共有50宗，平均每宗帐面获利约95万元；其次是元朗新盘录得12宗，平均每宗帐面获利约63万元。

张日强

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