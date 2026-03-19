郭家耀 - 宁德时代目标750元｜开工前落盘/头条名家本周心水

宁德时代（3750）去年营业额4237亿元人民币，上升17%。盈利722亿元人民币，上升42.3%。按产品划分，动力电池系统收入增长25.1%至3165亿元人民币；储能电池系统收入上升8.9%至624亿元人民币，电池材料及回收收入减少23.8%至218亿元人民币，电池矿产资源增加8.8%至59.8亿元人民币。公司按照「电化学储能+可再生能源发电」、「动力电池+新能源车」、「电动化+智能化」为核心的三大战略方向和「材料及材料体系创新」、「系统结构创新」、「绿色极限制造创新」和「商业模式创新」四大创新体系指引，推动各项业务发展。宁德时代在全球电动车及储能电池市场具领导地位，尽管供应链持续面对成本压力，但宁德时代凭借其技术领导地位，展现出盈利的韧性。公司对利润率及需求前景给予正面指引，可舒缓投资者忧虑，带动股价有正面反应。目标价750元；入巿价650元；止蚀价580元。

笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。



港湾家族办公室业务发展总监

郭家耀