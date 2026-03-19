大行晨报 - 欧罗低位盘整 关注欧洲议息｜大行晨报

美国与以色列对伊朗的联合军事行动已踏入第三周，局势远未缓和。伊朗周二再次对阿联酋富查伊拉港发动袭击，这是四天内的第三次行动，导致该关键石油出口枢纽部分停滞、出口码头起火。霍尔木兹海峡实质性关闭，全球约五分一的石油和液化天然气贸易通道受阻，阿联酋作为OPEC第三大产油国已将产量削减一半以上。

美汇指数周二下跌，市场在本周主要央行公布利率决议前调整仓位，美汇指数自上周五触及的10个月高位100.53回落，周二尾盘见至99.30水准。市场普遍预期联储局、欧洲央行、英伦银行和日本央行本周将维持利率不变，但投资者将密切关注其对通胀和经济前景的表态。近期油价飙升加剧通胀担忧，叠加美国经济资料持续强劲，推动市场对减息预期的重新定价，甚至出现了对加息的小幅押注。联储局将于本港时间周四凌晨公布议息结果，市场普遍预期联邦公开市场委员会将维持利率在3.5至3.75厘不变，减息概率接近零。期货定价显示，政策制定者最早可能要到9月才考虑宽松，且今年仅有一次降息。本次会议是鲍威尔任主席的最后一次会议前的倒数第二次，市场将高度关注其任何关于未来利率路径的暗示。

欧罗兑美元走势自一月下旬以来反复走低，并受制于下降趋向线，目前位于1.1690水准，亦即后市欧罗需回此区，才可望缓止这一个多月的下跌态势。至于向下重要支撑则指向1.14关口，在去年7月欧罗已曾下探此关口，其时三日守稳后则见逐步走稳，而刚在周一亦正好暂为守住此区，因此也要留意若今趟终为失守，欧罗跌势也进一步随之加剧。其后将会看至1.1340及1.12水准，下个关键为1.1080及1.10关口。阻力位回看1.15及250天平均线1.16，较大阻力料为1.1650及1.18水准。

美元兑瑞郎走势，技术图表见RSI及随机指数正掉头回落，示意美元呈回调压力。支持位回看25天平均线0.7770及短期上升趋向线0.77，今年一直稳守着的0.76关口则仍是关键！阻力位预估为100天平均线0.79，较大阻力参考0.80关口及0.8050，下个关键料为0.8130。

英皇金融集团业务总裁

黄楚淇