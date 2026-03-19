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大行晨报 - 欧罗低位盘整 关注欧洲议息｜大行晨报

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产经 专栏
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　　美国与以色列对伊朗的联合军事行动已踏入第三周，局势远未缓和。伊朗周二再次对阿联酋富查伊拉港发动袭击，这是四天内的第三次行动，导致该关键石油出口枢纽部分停滞、出口码头起火。霍尔木兹海峡实质性关闭，全球约五分一的石油和液化天然气贸易通道受阻，阿联酋作为OPEC第三大产油国已将产量削减一半以上。

　　美汇指数周二下跌，市场在本周主要央行公布利率决议前调整仓位，美汇指数自上周五触及的10个月高位100.53回落，周二尾盘见至99.30水准。市场普遍预期联储局、欧洲央行、英伦银行和日本央行本周将维持利率不变，但投资者将密切关注其对通胀和经济前景的表态。近期油价飙升加剧通胀担忧，叠加美国经济资料持续强劲，推动市场对减息预期的重新定价，甚至出现了对加息的小幅押注。联储局将于本港时间周四凌晨公布议息结果，市场普遍预期联邦公开市场委员会将维持利率在3.5至3.75厘不变，减息概率接近零。期货定价显示，政策制定者最早可能要到9月才考虑宽松，且今年仅有一次降息。本次会议是鲍威尔任主席的最后一次会议前的倒数第二次，市场将高度关注其任何关于未来利率路径的暗示。

　　欧罗兑美元走势自一月下旬以来反复走低，并受制于下降趋向线，目前位于1.1690水准，亦即后市欧罗需回此区，才可望缓止这一个多月的下跌态势。至于向下重要支撑则指向1.14关口，在去年7月欧罗已曾下探此关口，其时三日守稳后则见逐步走稳，而刚在周一亦正好暂为守住此区，因此也要留意若今趟终为失守，欧罗跌势也进一步随之加剧。其后将会看至1.1340及1.12水准，下个关键为1.1080及1.10关口。阻力位回看1.15及250天平均线1.16，较大阻力料为1.1650及1.18水准。

　　美元兑瑞郎走势，技术图表见RSI及随机指数正掉头回落，示意美元呈回调压力。支持位回看25天平均线0.7770及短期上升趋向线0.77，今年一直稳守着的0.76关口则仍是关键！阻力位预估为100天平均线0.79，较大阻力参考0.80关口及0.8050，下个关键料为0.8130。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇

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大行晨报 - 日英欧央行料利率不变｜大行晨报
　　今个星期环球市场议息周，执笔之时暂时仅澳洲央行公布议息结果。澳洲央行本周符合市场预期加息0.25厘，澳元兑美元在议息后抽高至0.715。另外，日本央行、英伦银行及欧洲央行亦将于今日稍后公布议息结果。笔者曾于3月12日本刊专栏提醒投资者，日圆短线或可考虑低吸，而日圆近期走势亦符合我们预期，美元兑日圆于159.75见顶后回落，执笔之时正于158.7水平上落整固，彭博利率期货显示市场预计日本央行大机
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大行晨报 - 联储局料按兵不动｜大行晨报
　　美国于上个星期先后公布2月CPI和PCE数据。数据显示，美国2月消费者物价指数（CPI）按年升2.4%，核心通胀按年升2.5%，两者均符合市场预期。不过，上周五公布的多项经济数据进一步显现国内经济出现轻微滞胀的迹象，第四季度国内生产总值增速大幅下修至0.7%，较初值腰斩，1月份实际消费者支出也几乎无增长，而被联储局用来衡量国内通胀水平的核心个人消费支出物价指数则按年大涨3.1%，创近两年来最大
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