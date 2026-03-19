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大行晨报 - 日英欧央行料利率不变｜大行晨报

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　　今个星期环球市场议息周，执笔之时暂时仅澳洲央行公布议息结果。澳洲央行本周符合市场预期加息0.25厘，澳元兑美元在议息后抽高至0.715。另外，日本央行、英伦银行及欧洲央行亦将于今日稍后公布议息结果。笔者曾于3月12日本刊专栏提醒投资者，日圆短线或可考虑低吸，而日圆近期走势亦符合我们预期，美元兑日圆于159.75见顶后回落，执笔之时正于158.7水平上落整固，彭博利率期货显示市场预计日本央行大机会按兵不动。

　　另外，英国早前公布的数据显示，失业率升至5年来高位，薪酬增长放缓。英国国家统计局公布，截至去年12月的三个月失业率升至5.2%，就业人口增加5.2万人，远差过市场预期的9.4万人。期内，不包括花红的薪资按年增长4.2%，符合市场预期，不过经通胀调整后，不包括花红的薪资则按年增长0.8%。数据令到交易员加大了对英伦银行减息的押注，彭博利率期货显示交易员预计，英伦银行今年内仍有至少一次减息0.25厘的机会。不过，今个星期的议息会议有较大机率维持利率不变，英镑短线将于1.325至1.345区间上落。

　　另外，作为最后一间议息的央行。欧洲央行2月议息会议曾宣布维持三大利率不变，符合市场预期。不过近期针对美国与伊朗之间的战争问题，欧央行多位管委表达了对伊朗战事推升区内通胀的担忧。最新公布的数据亦显示，欧罗区通胀有反弹的趋势，2月欧罗区整体通胀按年上升1.9%，核心通胀则按年升2.4%，两者均高于市场预期及前值。彭博利率期货显示，交易员加大对欧洲央行今年开启加息的押注。不过，我们预计今次会议欧洲央行将按兵不动，欧罗兑美元预料于1.145至1.165水平区间上落。

光大证券国际产品开发及零售研究部

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