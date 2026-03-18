朱红 - 腾讯今放榜 留意「25908」 | 窝轮热炒特区

腾讯（700）与腾讯云已成为OpenClaw社区的赞助商，QQ与元宝派正是介入OpenClaw，让派友可以把自己的「龙虾」带进来，让它们一起聊天、一起协助、一起干活。腾讯今日（18日）将公布业绩，腾讯股价在570元前徘徊。如看好腾讯可留意认购证「25908」，行使价727.49元，实际杠杆10倍，今年7月到期。如看淡腾讯可留意认沽证「27140」，行使价408.68元，实际杠杆6倍，今年10月到期。



国家统计局公布1-2月份社会消费品零售总额86079亿元人民币，增速优于预期的2.5%，并创去年10月以来新高，内需股有支持。泡泡玛特（9992）股价连升3日，重上200元以上。如看好泡玛可留意认购证「24839」，行使价254.08元，实际杠杆6倍，今年6月到期。如看淡泡玛可留意认沽证「15457」，行使价179.9元，实际杠杆3倍，今年9月到期。



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朱红