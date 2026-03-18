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轮商精选 - 美团靠稳 好仓部署「25687」 | 窝轮热炒特区

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8小時前
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产经 专栏
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　　美团（3690）市占率近期成为投资者关注焦点，市场特别关注管理层如何评估竞争情况，以及会采取哪些策略应对。竞争对手若能持续提升市占率，并改善送餐效率和服务质素，市场忧虑美团的未来盈利能力可能会受压。随着行业竞争加剧，科技创新或对美团提升竞争力造成影响。彭博智库指，若美团的AI技术未能带来更高用户参与度，市占率可能会进一步被其他竞争对手抢占。虽然美团已推出多项AI功能，根据彭博智库，这些技术暂时主要集中在搜寻和营运效率提升，对生态内流量的吸引力仍有限。其他科技巨头近日均推出与OpenClaw技术相关更新，投资者继续观望集团的未来AI相关发展。

　　美团股价周二早段曾一度升逾4%，惟午市跟随大市回落，收报80元，升近2.2%。如看好美团后市走势可注意认购证「25687」，行使价98.93元，实际杠杆约5.1倍，今年10月到期；或留意牛证「55451」，收回价74.5元，实际杠杆约9.3倍。如看淡美团正股后市可留意认沽证「26908」，行使价71.88元，实际杠杆约3.2倍，今年12月到期；或参考美团熊证「63795」，收回价86元，实际杠杆约8.3倍。

摩根大通亚洲上市衍生产品销售部

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