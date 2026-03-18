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张日强 - 租金弹升 屋苑差饷租值按年弹3.2% | 楼声随笔

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张日强
8小時前
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产经 专栏
內容

受到政府推出的抢人才计划措施，加上内地生每年持续涌港增加的实况下，租金于过去一年保持升势或持平（期间并没下跌），反映港府推行的政策对住宅租金有极大支持作用。差饷物业估价署最新公布数字显示，下年度整体私人住宅应课差饷租值，按年上升3.2%，以各类别单位计算，面积752方呎或以下单位按年升约3.5%最突出，明显跑赢大市，预期中细价屋苑租金仍有力上扬。

　　受惠政府推出的抢人才计划，外来人才不断增加，加上每年内地生涌港，带动各区屋苑租务急速弹升，租金表现持续创新高，连带私人住宅应课差饷租值亦水涨船高。差估署最新资料显示，2026/2027年度整体私人住宅应课差饷租值，按年上升约3.2%，另外，各类私人住宅单位应课差饷租值全面上升，升幅最明显为面积752方呎或以下中小型住宅单位，按年升约3.5%，其次为面积753至1075方呎中型单位，按年升约2.9%；另外，面积1076方呎及以上大型单位，按年升约2%。

　　事实上，从各类单位的租值来看，以面积752方呎或以下单位按年升约3.5%最突出，明显跑赢大市，由于内地生持续涌港，加上外来人才的进驻，随即带动各大屋苑的中细价单位租务急速弹升，预期该类单位的需求仍然殷切，租金升幅更有力挑战新高价。

张日强

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