邓声兴 - 阿里目标价150元｜开工前落盘/头条名家本周心水

阿里巴巴（9988）最新成立的Alibaba Token，将通义实验室、MaaS及悟空事业部等整合为一，围绕「创造Token、输送Token、应用Token」构建全新生产体系，这标志阿里正将AI竞争从单纯的模型参数比并，转向以Token消耗量为核心的商业闭环。首次曝光的悟空事业部定位为B端AI原生工作平台，与钉钉即将推出的企业级AI Agent应用相辅相成，旨在将模型能力深度嵌入企业工作流，实现从个人助手到企业生产力的跨越，这正是抢占B端蓝海市场的关键一步。从国际趋势看，OpenClaw等AI Agent产品带动Token消耗量月增160%，印证了Token作为AI时代「能源」的商业价值。短期而言，今日（18日）公布的季度财报，市场正密切关注云业务收入及AI相关贡献，尤其是AI相关API调用收入的增长趋势；中长线则受惠于全球AI云需求爆发及开源生态的持续扩张，其开源模型在GitHub的主导地位为全球开发者生态奠定基础，有望复制云计算时代的增长路径。随着AI Agent成为消耗Token的主力，阿里成功搭建从「发电厂」（通义）到「电网」（MaaS）及「用电设备」（悟空、千问）的完整链条，加上近期「新夸克」及AI眼镜等终端布局，多元入口全面开花。建议投资者重点关注企业级AI Agent的付费渗透率、Token消耗量及海外市场开拓进度等关键数据，将直接反映其AI战略的变现能力。目标价150元，止蚀价125元。



笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。



香港股票分析师协会主席

邓声兴