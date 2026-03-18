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大行晨报 - 加元维持区间上落｜大行晨报

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　　美元指数周一从10个月高位小幅回落，主要因部分船只通过霍尔木兹海峡暂时缓解了极端供应担忧。市场焦点正转向本周密集举行的多场央行会议，澳洲央行已率先在周二加息四分一厘，接下来美联储、欧洲央行、英伦银行和日本央行亦会陆续公布议息结果，目前普遍预期美联储将维持利率不变。据CME FedWatch tool，美联储到本周降息25个基点的概率不足1%，维持利率不变的概率约为99%。

　　纽元兑美元走势，技术图表所见，自1月底以来，汇价正逐级走低，更下破0.60关口，虽然刚在上周二曾告回升，但刚好受制于0.60下方。再者，RSI及随机指数仍在回落下行，10天平均线下破25天平均线，预示纽元兑美元仍有机会作进一步下试。当前支撑预料在0.5750及0.57，其后则看0.5630及0.5580，以至参考0.5610水准。阻力位料为0.5860及25天平均线0.5970，下一级参考0.6080以至去年7月1日高位0.6122。

　　加拿大统计局周一公布，加拿大2月全年通胀率按年升1.8%，按月升0.5%。统计局指出，通胀回落主要受去年2月消费税假期结束影响，当时通胀基数较高，令今年比较数据下降。加拿大央行将于星期三公布最新利率决定，市场普遍预期央行将维持基准利率不变。

　　美元兑加元上周先跌后回升，整体尚见延续近一个多月以来的区间上落走势。较近支持先看1.35关口，下一级可望重探1月底低位1.3481，若然进一步破位料见美元跌势加剧；其后支持预料为1.36及1.35，再而参考1.3410及100个月平均线1.3310。当前阻力估计为1.3760及1.38，下一级看至1.39，汇价上月早段曾在1.39水准附近连日遇阻；其后关键会指向1.40关口。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

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