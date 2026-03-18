大行晨报 - 联储局料按兵不动｜大行晨报

美国于上个星期先后公布2月CPI和PCE数据。数据显示，美国2月消费者物价指数（CPI）按年升2.4%，核心通胀按年升2.5%，两者均符合市场预期。不过，上周五公布的多项经济数据进一步显现国内经济出现轻微滞胀的迹象，第四季度国内生产总值增速大幅下修至0.7%，较初值腰斩，1月份实际消费者支出也几乎无增长，而被联储局用来衡量国内通胀水平的核心个人消费支出物价指数则按年大涨3.1%，创近两年来最大升幅。联储局在1月议息会议时宣布利率按兵不动，终结了早前连续三次的减息行动，结果符合市场预期，但暗示对未来调整政策利率的立场更为谨慎。今个星期联储局议息会议将公布季度利率点阵图，或有助于市场预测局方未来的利率路径，投资者或可留意。执笔之时，联储局3月议息结果暂未公布，市场预计联储局本次议息会议将联邦基金利率区间维持在3.5至3.75厘不变。



早前受油价飙升所引发的通胀抬头忧虑所影响，美汇指数上周连升4个交易日，于上周五曾一度飙高至100.54，创下去年5月来的高位。进入本周以来，环球市场焦点重新聚焦于议息会议，避险情绪稍有回落，加上市场已逐渐消化美伊战事所带来的影响，美汇指数执笔之时暂时回软，于99.88水平上落整固，暂时企稳50天及250天线之上。笔者认为，美汇指数上方阻力位为2025年5月高位约101.97水平，短线来看，美汇指数料于98.5至100.5水平区间徘徊。另外，加拿大央行亦将于今日公布议息结果，市场预计加拿大央行料继续按兵不动，我们预计美元兑加元短线将于1.36至1.38水平区间上落。



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