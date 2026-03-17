邓声兴 - 宁德时代目标价720元 | 开工前落盘/头条名家本周心水
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宁德时代（3750）去年业绩表现远超预期，营收突破4237亿元，归母净利润更强劲增长42.3%至722亿元。公司凭借对动力电池这一核心环节，全球市占率稳健提升。值得留意的是，公司通过控股锂矿及布局电池回收，构建了坚实的垂直供应链整合能力，有效对冲原材料价格波动风险，为高毛利保驾护航。相较于竞争白热化、利润微薄的整车市场，动力电池行业集中度高，龙头企业话语权更大。去年其产能利用率高达96.9%，海外业务毛利率更达到优异的31.4%，远超国内业务。公司的增长模式正从单纯的「产品输出」向「产品+服务」一体化演进。透过车电分离与换电模式，公司正积极构建补能网络，截至去年底已累计建成逾1300座换电站，开辟了新的利润增长点。同时，公司不断推出「骁遥」双核电池、「天行」商用车电池等创新产品，在解决续航、补能等痛点的同时，进一步巩固其寡头地位。投资者可跟踪其产能利用率及海外定单进度，把握这轮由全球储能需求爆发与技术突破带来的多重利好共振机遇。目标价720元，止蚀价600元。
笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。
香港股票分析师
协会主席
笔者为证监会持牌人
邓声兴
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