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温杰 - 港铁中长线部署候32元吸 | 开工前落盘/头条名家本周心水

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温杰
4小時前
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产经 专栏
內容

　　港铁公司（066）公布去年12月底止的全年业绩，股东应占盈利146.8亿元，按年下跌6.9%，符合笔者预期。若仔细分析的话，物业发展利润按年上升8%，盈利倒退主要由于经常性业务利润下跌21.6%，属市场意料之中。展望物业发展表现将继续理想，预期「日出康城」第十三期、「港岛南岸」第六期及油塘通风楼项目的物业发展利润有望入帐，为总体盈利带来支持。息率方面，集团派末期息0.89元，即维持全年派息1.31元。受大市影响，集团股价近期回落至约32元水平，或是进取投资者的中长线投资机会。笔者并非证监会持牌人，并无拥有上述建议股份发行人之财务权益。

香港股票分析师
协会理事
温杰

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