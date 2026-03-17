朱红 - 阿里稳步扬 追「24561」 | 窝轮热炒特区

针对近日出现俗称「养龙虾」的热潮，创新科技及工业局局长孙东指，政府早前已制订一套完善的政府资讯科技保安政策及指引，当中明确要求在政府部门内安装任何软件程式，必须进行严格的保安评估，并需要跟从有关指引。阿里巴巴（9988）股价稳步上扬，升至约135元水平整固。如看好阿里可留意认购证「24561」，行使价165.1元，实际杠杆8倍，今年7月到期；如看淡阿里可留意认沽证「27080」，行使价111.01元，实际杠杆4倍，今年9月到期。



国家统计局公布，今年1至2月，规模以上工业增加值按年实际增长6.3%，增幅大胜预期的5%，并创去年9月以来新高。恒指昨日早段低见25317点后，曾反弹超过500点，挑战26000点关。如看好恒指可留意新上市的牛证「58240」，收回价25350点，28年9月到期；或可留意牛证「55834」，收回价25295点，实际杠杆44倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊证「55352」，收回价26205点，实际杠杆46倍，28年4月到期；或可留意熊证「66628」，收回价26405点，实际杠杆35倍，28年4月到期。



有研究报告指，在地缘政治不明朗情况下，建议客户选择经济较为稳健地区的高息银行股，并按优先次序推荐新加坡、马来西亚、泰国等地区的银行股。汇丰控股（005）股价由3月尾高位141元，下跌15%跌至119.2元后反弹，曾升2%以上至125元。如看好汇控可留意认购证「26806」，行使价148.98元，实际杠杆8倍，今年9月到期。如看淡汇控可留意认沽证「24062」，行使价111.98元，实际杠杆6倍，今年9月到期。



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朱红