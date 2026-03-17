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朱红 - 阿里稳步扬 追「24561」 | 窝轮热炒特区

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朱红
4小時前
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产经 专栏
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　　针对近日出现俗称「养龙虾」的热潮，创新科技及工业局局长孙东指，政府早前已制订一套完善的政府资讯科技保安政策及指引，当中明确要求在政府部门内安装任何软件程式，必须进行严格的保安评估，并需要跟从有关指引。阿里巴巴（9988）股价稳步上扬，升至约135元水平整固。如看好阿里可留意认购证「24561」，行使价165.1元，实际杠杆8倍，今年7月到期；如看淡阿里可留意认沽证「27080」，行使价111.01元，实际杠杆4倍，今年9月到期。

　　国家统计局公布，今年1至2月，规模以上工业增加值按年实际增长6.3%，增幅大胜预期的5%，并创去年9月以来新高。恒指昨日早段低见25317点后，曾反弹超过500点，挑战26000点关。如看好恒指可留意新上市的牛证「58240」，收回价25350点，28年9月到期；或可留意牛证「55834」，收回价25295点，实际杠杆44倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊证「55352」，收回价26205点，实际杠杆46倍，28年4月到期；或可留意熊证「66628」，收回价26405点，实际杠杆35倍，28年4月到期。

　　有研究报告指，在地缘政治不明朗情况下，建议客户选择经济较为稳健地区的高息银行股，并按优先次序推荐新加坡、马来西亚、泰国等地区的银行股。汇丰控股（005）股价由3月尾高位141元，下跌15%跌至119.2元后反弹，曾升2%以上至125元。如看好汇控可留意认购证「26806」，行使价148.98元，实际杠杆8倍，今年9月到期。如看淡汇控可留意认沽证「24062」，行使价111.98元，实际杠杆6倍，今年9月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/牛熊证提供买卖报价者。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

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