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张日强 - 楼花盘频频抢攻力吸投资客 | 楼声随笔

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张日强
4小時前
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产经 专栏
內容

整体楼市气氛向好，发展商推盘步伐明显加快，上周多个新盘连环推售并取得理想销情，尤其尖沙咀2个新盘更红盘高开，并且录得「一Q清袋」的实况，除获用家垂青外，投资者亦是主要客源，而且部分更是大手投资客，反映近期楼花新盘对投资客有相当的吸引力，预料短期内市场上仍有多个楼花盘乘势出击，以便抢夺市场大手客源。

　　楼市气氛急速好转，新盘及二手楼市场表现标青，其中更以新盘的销情最为突出，上周尖沙咀2盘先后开售并迅速沽清，除用家外，投资者更是主要客源，当中更不乏大手投资客，反映楼花新盘具有相当的吸引力，受到连日来新盘销情的效应下，一众发展商亦迅速加快推盘步伐，本周内亦将有多个楼花盘部署推出应市，尤其近日投资者大举出击，主力向楼花新盘埋手，以致推售的新盘都卖个满堂红，发展商亦留意到市况急速好转，故即将推售的楼花新盘亦以不同优惠作招徕，以便迎合市场各路客源。

　　事实上，虽然外围战火持续蔓延，对环球股市造成起伏不定，惟对本港楼市暂未受影响，上周连环开售的多个新盘都取得理想销情，随即燃起其他发展商加快推盘步伐，由于多个新盘推售已引领各路客源涌出来，在计算不同的投资方案后，初步来看住宅市场仍是最稳健的投资策略，预料多间发展商于月内将加快推盘步伐，以便抢吸市场用家及投资者。

张日强

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