伍礼贤 - 紫金可候低中线部署｜开工前落盘/头条名家本周心水
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市场预期未来一年全球矿产铜增速预计仅为1.6%-2.3%，远低于4%以上的年均需求增长预期，反映受AI急速发展、新能源车制造及电网升级所驱动，铜市场供应缺口将再扩大。投资者不妨关注紫金矿业（2899）。
紫金于上月发布《三年（2026–2028）产量规划》，明确到2028年实现铜、金产量进入全球前三位。随着巨龙铜矿二期达产及三期建设，成为铜产增量核心来源，以及加速「两湖两矿」一期达产，新增第二增长曲线，将刺激公司产能在此三年集中释放；再凭借公司全球多元布局、极致成本优势、高效并购与运营能力，叠加金属价格上行周期，有望成为未来业绩高增的催化剂。
投资者可考虑中线部署，候低在36元吸纳，目标价45元，跌穿30元离场。
本人为证监会持牌代表，本人没有持有上述股份。
光大证券国际证券策略师
伍礼贤
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