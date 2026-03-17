大行晨报 - 日圆160关前止跌｜大行晨报

自美伊冲突开展以来，油价持续飙升，将加剧通胀忧虑，投资者对美国联储局减息的预期已被大幅调低。市场目前对年底前降息的押注已从战前的两次降至不到一次。美联储将于本周三举行议息会议，市场预期将维持利率不变，但投资者将关注最新经济预测和主席鲍威尔的发言，以寻找关于未来利率路径的明确讯号。此外，本周亦将迎来多间主要央行密集公布议息结果，周二澳洲央行会率先公布利率决议，预计将会加息四分一厘；周三有加拿大央行，周四则到日本、瑞士，英伦银行及欧洲央行公布议息结果，市场普遍预期他们此次会议将会维持利率不变。



干预疑虑给予支撑



美元兑日圆上周逐步逼近160关口，油价升高、加剧通膨担忧，美元的避险买盘仍在持续。日本财务大臣片山皋月表示，日本已准备好采取一切必要措施，来应对影响民众生活的日圆汇率波动，她并补充指，正与美国政府就外汇问题保持密切联系。而在1月时，日圆也曾见至160附近，随后美国实施了汇率检查。



从技术图表所见，RSI及随机指数已居于超买区域，故若短期仍未见汇价向上出现明确破位，预料美元兑日圆仍倾向于再度回落。较近支持先看10天平均线158.30及50天平均线156.40。以黄金比率计算，23.6%及38.2%的调整幅度为157.80及156.80，扩展至50%及61.8%则为155.90及155.10水平。至于较近阻力先会留意161.50及162水准，之后将看至162.80及163.50水准。



英镑兑美元上周持续走弱，受石油供应冲击担忧影响。自2月以来持续走低，汇价正处于下降通道中走低，顶部及底部目前分别位于1.3440及1.3160。预计延伸支持位在1.32及1.3150，进一步看至25个月平均线1.3075，关键指向1.30关口。阻力位回看通道顶部1.3380及1.3440，若然可作突破，料可见英镑重新走稳，其后阻力看至1.35及1.36水平。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

