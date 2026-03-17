大行晨报 - 市场料澳央行续加息0.25厘｜大行晨报

伊朗新任最高领袖穆杰塔巴上周四发表上任后首次声明，誓言将继续封锁霍尔木兹海峡，并表示不会放弃复仇。特朗普拒绝就现有条件与伊朗达成协议。市场忧虑美国与伊朗战事可能持续更长时间，避险情绪及通胀预期升温推升，美汇指数上周五盘中升穿100水平心理关口，更一度高见100.54，创去年5月以来最高。今个星期环球市场将迎来超级议息周，除了美国联储局之外，澳洲央行、加拿大央行、日本央行、英伦银行及欧洲央行等6间央行将先后公布议息结果。执笔之时彭博利率期货显示，除澳洲央行外，华尔街交易员预计其他央行均较大概率维持利率不变。



澳元或上试今年高位



澳洲央行2月议息会议宣布加息0.25厘，将利率上调至3.85厘，符合市场预期，成为今年首个加息的主要央行，亦是2023年11月以来再度加息。央行称，去年下半年以来通胀压力显著，会议纪录显示，官员认为通胀和经济存在双向风险，将根据后续数据判断政策走向。市场原先揣测澳央行会等首季通胀数据出来后再加息，结果澳洲行长布洛克本月初时曾对市场警告称不排除在3月议息会议上再度收紧货币政策。澳洲央行将于今日稍后时间公布议息结果，执笔之时彭博利率期货显示，华尔街交易员预计澳洲央行加息0.25厘的可能性有近7成。



早前受美元强势反弹所影响，澳元由0.7187高位震荡回落，执笔之时，澳元兑美元正于0.702水平上落整固，暂时企稳于50天线约0.697水平之上。我们认为，50天线为澳元较关键支持位，若能企稳该水平，在加息预期之下，澳元不排除再度上试今年高位。



光大证券国际产品开发及零售研究部