朱红 - 小米靠稳 留意「24323」 | 窝轮热炒特区

阿里云宣布手机版OpenClaw「龙虾」JVSClaw正式登陆各大应用商店，并同步在阿里云官网开放访问，用户只需通过简单自然语言指令即可自动完成复杂任务。阿里巴巴（9988）股价逆市上升，续于10天线约133元水平整固。如看好阿里可留意认购证「26562」，行使价150.09元，实际杠杆5倍，今年8月到期；如看淡可留意认沽证「20584」，行使价129.9元，实际杠杆5倍，今年6月到期。



小米（1810）董事长雷军透露新一代小米SU7研发进度非常顺利，将于本月正式发布，目前全力投入到备产阶段，发布后将安排新车开启大规模交付。小米股价靠稳，续于10天线约33元附近整固。如看好小米可留意认购证「24323」，行使价52.55元，实际杠杆6倍，今年11月到期。如看淡小可留意认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。



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朱红