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朱红 - 小米靠稳 留意「24323」 | 窝轮热炒特区

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朱红
3小時前
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产经 专栏
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　　阿里云宣布手机版OpenClaw「龙虾」JVSClaw正式登陆各大应用商店，并同步在阿里云官网开放访问，用户只需通过简单自然语言指令即可自动完成复杂任务。阿里巴巴（9988）股价逆市上升，续于10天线约133元水平整固。如看好阿里可留意认购证「26562」，行使价150.09元，实际杠杆5倍，今年8月到期；如看淡可留意认沽证「20584」，行使价129.9元，实际杠杆5倍，今年6月到期。

　　小米（1810）董事长雷军透露新一代小米SU7研发进度非常顺利，将于本月正式发布，目前全力投入到备产阶段，发布后将安排新车开启大规模交付。小米股价靠稳，续于10天线约33元附近整固。如看好小米可留意认购证「24323」，行使价52.55元，实际杠杆6倍，今年11月到期。如看淡小可留意认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

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　　券商报告指，阿里巴巴拥有先进自研AI晶片、云基础设施、开源基础模型，以及以消费为中心的应用，构成了结构性优势，并将阿里上调为首选标的。阿里巴巴（9988）股价仍受制于10天线，回落至131元附近好淡争持。投资者如看好阿里可留意认购证「26562」，行使价150.09元，实际杠杆6倍，今年8月到期；如看淡阿里可留意认沽证「20584」，行使价129.9元，实际杠杆5倍，今年6月到期。 　　
2026-03-13 02:00 HKT
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