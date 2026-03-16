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轮商精选 - 阿里绩前部署「26267」 | 窝轮热炒特区

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3小時前
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产经 专栏
內容

　　港股进入业绩期，阿里巴巴 （9988）将于周四（19日）公布最新一季业绩。彭博智库指，集团经调整EBITA或连续第3季下跌，因素或包括电商业务快速扩张及推广开支增加。集团近期加大旗下高德地图与淘宝、天猫生态的整合，市场关注这些举措能否带动生态内的用户流量及闭环消费，并进一步强化流程体验。

　　云业务方面，随着AI服务应用增加，彭博智库预期云相关收入增长动力可望持续；同时，资本开支亦可能维持在较高水平，以支持云计算及AI基础设施建设。本周市场聚焦于OpenClaw技术，彭博报道指阿里亦已推出手机版本的OpenClaw应用程式，此前腾讯（700）及百度（9888）亦相继公布相关技术的产品及应用。

　　如看好阿里可留意认购证「26267」，行使价168.98元，实际杠杆约6.4倍，今年8月到期；或可参考阿里牛证「54759」，收回价125元，实际杠杆约11.9倍。如认为阿里升势已近尾声可参考认沽证「20685」，行使价126.78元，实际杠杆约5.4倍，今年6月到期；或可留意阿里熊证「69024」，收回价144元，实际杠杆约10.8倍。

摩根大通亚洲上市衍生产品销售部

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