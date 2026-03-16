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伍一山 - 恒指周线倒转锤有利反弹 | 有钱图

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伍一山
3小時前
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产经 专栏
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港股连跌3日，恒指上周五低开133点至25583点，尾市见全日低位25419点，下挫297点，收市报25465点，跌251点，全日成交金额增至2465亿元。

　　以周线图分析，恒指上周低位24906点，高位26149点，一周累挫291点，阴阳烛继前周于支持位出现「锤头」后，上周出现「倒转锤」，有利反弹。周线技术指标向淡，MACD牛熊，熊差持续扩大；慢随机指数维持沽货讯号；9周RSI跌至39.36。

　　恒指于25000至27500点之间横行半年，前周跌至24958点，触及横行区底部和50周线（25104）后显著反弹，周线出现「锤头」有利续弹，但已指出26000点水平会有重大阻力，上周初升至26000点时果然遇压，但再次守住25000点，保住横行局面。由于周线图接连出现反弹讯号，恒指有望再冲26000点关口；反之若25000点确认失守，可能要考验22800点支持。

　　国企指数上周五跌28点报8671点，一则则累升43点，周线图于「锤头」之后上周出现较大的阳烛，虽然技术指标偏淡，短线仍有机会反弹，惟8800至8900点料有较大阻力。

比亚迪MACD多底背驰

　　比亚迪（1211）上周五下挫1.47%收报96.75元，大和发表报告，指中东战争影响，近期整体市场波动剧烈，因此建议投资者避免交易受中东紧张局势影响的股票，例如航运和航空股，而是利用这个机会买入价值被低估的股票，当中包括比亚迪。走势上，其股价去年5月大升至159.3元超买，MACD出现顶背驰，阴阳烛以「射击之星」展开调整，今年2月初跌至88.5元，MACD出现多底背驰，去年11月至今股价基本上在横行筑底，可候升破区间顶部103元买入，目标价120元，跌破100元止蚀。

伍一山

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