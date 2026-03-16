闻风至 - 中铁建以稳取胜值得留意 | 鲜股落镬

中东局势短期难有平息迹象，港股继续受压，恒生指数上周五未能止跌，连挫3日。恒指收报25465点，跌251点。全日成交金额2465.4亿元。



中国政策将铁路网络现代化列为「十五五」国家规划的重要一环，铁路投资势将加速，中国铁建（1186）这类老牌基建龙头，料将重新进入投资者的视野当中，成为目前市场充斥各种不稳定因素当中能见度较高的一员。



中国铁建最新披露，近期已中标10个重大项目，合约金额合共逾451亿元（人民币，下同），当中包括多个铁路及市政基建工程，为未来业绩表现奠下一个良好基础。



如果只看2025年上半年，中国铁建的表现并不算亮眼，营收按年下跌5.2%，纯利下跌10.1%。在内地经济下行，各行各业整体承压、房建与部分市政项目放缓的情况下，传统基建股实在难以引起投资者的兴趣。



但值得一提的是，今年首两个月，全国铁路固定资产投资已达722亿元，按年增长5.4%，是在2025年铁路投资历史新高9015亿元的基础上再推升，足证内地透过铁路投资为经济兜底的大方向未变。



另一方面，中铁建派息比率有调升迹象，其过往派息比率约15%水平，在2023年财年增至20%，于2023及2024年财年分别派息约0.384元（港元，下同）及0.328元，按上周五收市价5.53元计，股息回报率接近6厘水平。



据中央发布的《十五五规划纲要》当中，第一节便提到铁路相关政策方针，包括强调基本建成「八纵八横」高速铁路主通道和国家高速公路网，以及强化薄弱地区覆盖和通达保障，推动普速铁路、普通国省道升级改造，开展新一轮农村公路提升行动，加强西部地区铁路和支线机场建设，完善边境地区路网布局。



在政策明确指向、投资节奏加快、定单能见度提升的多重推动下，中国铁建的基本面正逐步走出低谷，加上有高息作为基本回报，是不错的中线选择。



闻风至