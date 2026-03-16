张日强 - 新盘频频报捷力抢用家投资客 | 楼声随笔

外围战火持续蔓延，对环球股市造成起伏不定，惟对本港楼市暂未受到影响，市场上多个新盘于过去一周连环开售，当中以尖沙咀「孖宝」盘最为激烈，两盘互相出招力抢各路客源，加上粉锦公路新盘亦是焦点盘，抢客战况持续升温，率先开售的尖沙咀新盘更「一Q清袋」，随后同区另一新盘亦紧接售罄，粉锦公路新盘亦取得不俗销情，各盘销情相继报捷，其中投资客更力撑大市。此外，黄竹坑铁路上盖新盘亦把握机遇顺势开价，本周将军澳新盘亦部署出击，预期新盘战况将更趋激烈。

新盘连环出招斗抢大手客

上周先后开售的3个新盘，虽然采取贴市价推盘策略，加上外围战火蔓延，惟对整体新盘销情未有造成影响，新盘频频抢攻引领各路客源涌出来，当中包括用家及投资者，当中更有大手投资客密密抢盘，成为力撑新盘的主要买家。由于上述3盘正正就是农历年后推出的新盘，并且收票数字理想，上周齐齐开售即取得红盘高开的实况，新盘连番报捷对后市有一定的鼓舞作用，反映楼市小阳春仍有力延续下去，买家购买力相对强劲，料向隅客将会重返市场选购新盘及货尾等。



除上述3盘先后开售外，上周突击开价的黄竹坑铁路上盖盘亦是市场焦点，该盘首批推出93伙，每呎开价约2.9万，最低入场价约906万，由于首批开价仍稍低于市价，加上楼市已逐步复苏，有关开价绝对有一定的吸引力。此外，将军澳新盘亦加快步伐，日前先后为楼盘软销及推广，料本周内有最新部署。



事实上，自农历新年前已提早来临的楼市小阳春，带动楼市进入新局面，整体楼市气氛明显好转，新盘及二手楼市场都有不俗的表现，上周开售的新盘先后取得连番报捷，初步来看，整体楼市旺势仍可延续下去。至于刚于上周六开价的黄竹坑铁路上盖新盘，该盘已于早前推出部分单位招标，明显已测试出市场的承接力，故随即开价应市，将军澳新盘亦于本周紧接登场，上述2盘均部署于月内出击，预期将掀起新一轮推盘动力。



张日强