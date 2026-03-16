大行晨报 - 欧罗续弱势探底｜大行晨报

中东局势仍然严峻，上周金融市场大幅动荡，美元成为被受追捧的避险资产。伊朗新任最高领袖穆杰塔巴誓言，将持续关闭荷姆兹海峡航道，并加强对中东各地石油和运输设施的攻击力度。随着油价飙升，美国已允许为期30天，各国可买一些先前因俄乌战事受到制裁、而滞留在海上的俄罗斯石油产品。同时，国际能源总署（IEA）周三同意从战略储备中释放创纪录的4亿桶石油。然而，有分析称释放储备仅可弥补物理供应的暂时中断，无法持续吸收地缘政治冲击。另外，由于欧洲多国及日本相应较为依赖能源进口，故引的对经济的担忧也随之加深，促使资金继续流入美元避险。



石油危机成走向关键



欧罗兑美元上周显著下跌，低见1.1411，为去年8月1日以来最低水准。自一月下旬，欧罗兑美元反复走低，并受制于下降趋向线，目前位于1.1730水准，亦即后市欧罗需回此区，才可望缓止这一个多月的下跌态势。至于向下重要支撑则指向1.14关口，在去年7月欧罗已曾下探此关口，其时三日守稳后则见逐步走稳，因此也要留意若今趟终为失守，欧罗跌势也进一步随之加剧。其后将会看至1.1340及1.12水准，下个关键为1.1080及1.10关口。阻力位回看1.15及250天平均线1.1590，较大阻力料为1.1650及200天平均线1.1680。



澳元兑美元上周先升后回跌，上周三高位触及0.7192，获益于利率前景的优势，市场普遍预测澳洲央行本周二将加息0.25%至4.1%。然而，随着中东局势升温，市场风险偏好情绪出现越大程度的弱势，澳元亦难以独善其身，上周四及周五两日挫跌，将周初的涨幅全部回退，尾盘返回至0.70关口下方。技术图表所见，近月以来汇价多番在0.71区间遇阻，要留意一旦跌破近日区间底部，这将是出现大幅回吐的警号。再者，RSI及随机指数处正自超买区域回跌，预料澳元兑美元正酝酿回吐压力，当前会先留意0.6950，一方面为50天平均线位置，亦为过去两日的争持区间底部。黄金比率计算，38.2%及50%的回吐水准在0.6895及0.6805，扩展至61.8%及78.6%则为0.6715及0.6585。至于阻力参考25天平均线0.7080及0.72，较大阻力预估在0.7280及0.74水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇