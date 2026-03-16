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刘伟利 - 市场集体潜意识 | 巨B讲投资

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刘伟利
3小時前
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产经 专栏
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　　霍尔木兹海峡的航道，从来不止是石油的通道，更是全球市场神经的集中枢。当中东战云密布、油价飙升之际，金融世界的反应与其说是理性的避险，不如说是一场集体潜意识的宣泄——那些蛰伏已久的恐惧、对滞胀的梦魇、对不确定性的焦虑，一次过在交易屏幕上找到了出口。

　　油价的飙升，最直接的后果是通胀预期的重新定价。2月美国CPI数据本已让市场相信利率见顶，但能源成本一旦失控，联储局的算盘便得重新拨动。市场对年内减息次数的预期迅速收敛，这不是因为经济过热，而是因为另一种更棘手的局面——滞胀——正在阴影中蠢蠢欲动。当增长放缓与物价上涨同时来袭，央行的政策工具箱将空空如也。

　　值得深思的新视角在于，本周的资金流向揭示一个更深层的结构性转变：投资者正从「叙事驱动」转向「资产负债表驱动」。过去几年，市场习惯了为故事买单——AI颠覆、绿色转型、太空经济，任何动听的叙事都能撬动资金。但当霍尔木兹海峡的硝烟升起，故事突然苍白，人们开始追问：哪些公司真正拥有抵御供应链断裂的能力？哪些资产负债表能在能源成本高企时依然稳健？这股思潮的转向，或许比短期波动更具深远影响。

　　资金的分化极具戏剧性。美股基金录得史上最大单周撤资，货币市场基金却吸金逾200亿，这不是单纯的避险，而是投资者对「估值」与「确定性」的重新校准。科技股的反弹看似强劲，但成长型基金的持续流出说明，市场对高市盈率板块的戒心远未消除。黄金冲破5300美元、农产品酝酿补涨，这些信号指向同一个方向：实物资产正在重新获得话语权。

　　亚洲市场的剧烈震荡，则曝露另一个长期被忽视的脆弱性：当外资主导的市场遭遇地缘风险，资本流出的速度往往超乎预期。韩股熔断、日经暴挫、台股失守关口，这些不是孤立的波动，而是全球资金重新评估新兴市场风险溢价的缩影。散户逆势抄底晶片股，究竟是勇气还是误判，时间会给出答案。

　　从历史的视角看，这类地缘驱动的恐慌，往往在极端情绪后迎来修复。一战前夕的市场也曾有过最后的狂欢，但真正的投资智慧不在于预测冲突的走向，而在于辨识哪些趋势不会因短期事件而逆转。AI与半导体的长期逻辑、能源基建的战略价值、高品质债券的避险功能，这些底层结构的韧性，远比每日的涨跌更值得关注。

　　市场的集体潜意识，既会放大恐惧，也会催生机会。当恐慌抛售发生时，真正需要问的不是「该不该逃」，而是「哪些资产的价格已脱离基本面」。纪律与耐心，从来不是空洞的口号，而是穿越迷雾时最可靠的指南针。

Collis Capital合伙创始人
刘伟利
 

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