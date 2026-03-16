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彭丽婷 - 零碳智能联盟号召业界同行 | 零碳筑迹

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彭丽婷
3小時前
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产经 专栏
內容

　　3月初的尖沙咀会堂，一场春季招聘展吸引过千名新来港人才入场，现场气氛热烈。不少求职者一边把握机会与80多间企业交流，一边观察着香港近年的转型脉搏。这场活动既是职涯起点，也是城市吸纳全球专才、拥抱多元创新的缩影。

　　在众多展位中，荣利集团和战略伙伴中富香港尤其受关注，土木、结构、IT工程师以至销售和会计职位，均有不少应征者查询。这些岗位的招聘不只是应付业务需要，更与集团推动「零碳智能联盟」、共建绿色未来的愿景互相呼应。

　　零碳智能联盟的成立，源于荣利集团对本地绿色基建转型的前瞻洞察。这不是独力奋战，而是产业链各核心环节的深度合作。以「零碳智能空间」创新平台为起点，荣利集团联合三一集团、宁德时代等业界龙头，实现光伏、储能、充换电及电池回收技术的贯通。在元朗，五分钟换电的重型车、AI调度能源系统、国际级储能装置等创新装备，已将开放协作化为现实，这里也是产业跨界创新的真实实验场。

　　联盟的愿景远大，绿色转型工程复杂，单靠任何一间企业难以独力达成。零碳智能联盟诚挚邀请业界有志同道——无论来自人工智能、物联网、新材料，还是智慧城市、绿色金融或低碳建筑范畴，只要理念一致，愿意协作创新，联盟都乐于开放平台，结伴同行，共同推动技术进步、共享资源、共创行业标准。

　　人才始终是推动行业创新的最宝贵资本。荣利集团和零碳智能联盟积极响应特区政府「高才通」等人才策略，通过招聘展主动对接新来港专才。无论你是立志以图纸减碳的工程师、希望用代码提升能源效率的IT精英，还是有志为绿色发展寻找可持续商业模式的业务人才——我们都欢迎你加入零碳智能联盟，为香港智能低碳未来贡献一己之力。

　　当才华与使命邂逅，当企业与时代同频，未来便在当下成真。零碳智能联盟的大门始终向所有怀抱梦想的同行者敞开。无论你是业界翘楚，还是满怀热忱的专业生力军，只要你愿为香港零碳新时代献出智慧与热情，诚挚期待与你携手，共同书写城市新一页。

零碳智能联盟秘书长
彭丽婷
 

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