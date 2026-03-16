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关志康 - 夜总会谈生意成往事 | 神耆商机

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关志康
3小時前
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产经 专栏
內容

 　　在春茗宴席上，一位年轻马主谈及贺岁片《夜王》，好奇80年代的夜总会是否真的如电影所描绘般纸醉金迷。长者听罢微笑，放下酒杯答道：「你们年轻人看电影当故事，我们那个年代，夜总会确实是谈生意的地方。当时若想与舞小姐共坐一席，还需鲜花相赠，不肯花本钱，就不会坐你的枱。无论大富豪还是新东方，皆是『试金石』——测人品、试底线、看交情。」

　　年轻人沉吟片刻，质疑道：「环境嘈杂、又喝酒，如何谈得了正经事？这样混一晚，回来就能签约，不可能吧。」一位前辈解释：「正因为昔日没有网络、没有手机，找供应商或合作伙伴，和找舞小姐一样不容易，多靠口耳相传。而且，夜总会不是签约的地方，而是『看人』的地方。酒过三巡，人性自现；一个人的修养、诚信、底线，都可在几杯酒后见真章。这些触觉，合约里无法记载，会议室里亦难以看透，但往往却成为成败的关键。」

　　另一位老马主也表示：「后生仔！斗靓，你靓得过李嘉欣？斗叻，你叻得过李嘉诚？其实，不用斗平、不用斗好，识得人就有生意。尤其那个时代，更重人情、重信任，做生意讲的是一份江湖义气与互信。一句『关照住我』，一个眼神，胜过千言万语，难道要在夜场中逐页打印合约来讨论？更何况众人共处一室，有如共谋一场『小冒险』，彼此之间更添默契。」

　　回望那个资讯尚未普及的年代，人脉几乎就是一切，夜总会不仅是一个风月场所，是真正的社交与筛选场所。要「追求」的，不仅是舞小姐，更是值得信任的生意伙伴。如今，合作伙伴可以随时随地在网上物色，价格、条件一目了然，效率与透明早已取代彼时的人情拉锯。

　　80年代那份色彩斑斓、蕴含人情味的夜总会场景，已随时间与老一辈的回忆一起远去。那不但是夜总会的消逝，更代表着香港上一代风情的落幕。

健康教育基金会主席
关志康

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