伍礼贤 - 京东现金流有望改善 | 开工前落盘

京东集团（9618）去年经调整净利润按年下跌90.4%至10.84亿元人民币，达到预期上限。全年外卖业务表现稳健，市场份额约15%超预期，短期而言投入或已见顶。往后料内地以旧换新补贴将延续高补力度，对集团利润率可望进一步修复。



现金流方面，由于去年公司持续补贴外卖及即时零售业务，导致自由现金流大幅下跌。不过，随着补贴投入或见顶，同时AI赋能提升供应链及零售效率，以及一般商品业务仍将保持强劲增长，料今年公司自由现金流将回升，自由现金流收益率将重回5%或以上的健康水平。



公司预测市盈率约9.7倍处五年均值，同时公司预期收入及盈利今年均可录得中单位数增长，有望带动公司估值再往上修复。投资者可在105元留意，目标价116元，若跌穿97元止蚀离场。



本人为证监会持牌代表，本人没有持有上述股份​​。



光大证券国际

证券策略师

笔者为证监会持牌人

伍礼贤