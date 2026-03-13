Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭家耀 - 银娱绩符预期 前景乐观 | 开工前落盘/头条名家本周心水

郭家耀
18分鐘前
　　银河娱乐（027）去年营业额492.42亿元，上升13.4%；盈利106.74亿元，上升21.9%；每股末期息80仙，全年股息达1.5元，较上年增长50%。经调整EBITDA为145亿元，上升19%。单计第4季，集团净收益为138亿元，按季上升14%，经调整EBITDA为43亿元，按季升29%。净赢率正常化后，经调整EBITDA为36亿元，上升7%。集团表示把业务焦点投放在高端中场和超高端中场板块，嘉佩乐去年5月起试业，并在今年2月正式开幕。集团亦继续与全球领先的娱乐公司合作，举办一系列重量级演唱会。

　　展望2026年，集团继续专注推进第四期项目开发，提升现有度假城的吸引力，并进一步拓展非博彩业务，实现旅游产品多元化。集团对银娱及整体市场前景保持乐观，当地政府将继续透过政策支持澳门稳定发展及多元化。银娱整体业绩符合预期，派息有望逐步增加，前景展望乐观。入巿价36元，目标价45.5元，止蚀价32.5元。笔者为证监会持牌人士，没持有上述股份。

港湾家族办公室
业务发展总监
笔者为证监会持牌人
郭家耀

郭家耀 - 周创建后市展望乐观｜开工前落盘/头条名家本周心水
　　周大福创建（659）日前公布中期业绩，期内盈利增长15.3%至13.34亿元，派中期息每股0.28元，增加3%。期内收入128.27亿元，上升5.9%，经营溢利上升3%至22.84亿元。盈利上升主要由于期内不再录得与出售权益相关的亏损，及以投资物业公平值亏损的减少。集团收购外部资产管理公司晋羚集团65%权益，并完成收购uSmart的13.05%权益，预期将为金融服务板块的发展带来贡献，加强集团
2026-03-12 02:00 HKT
