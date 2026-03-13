Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱红 - 阿里受制10天线 吼「20584」 | 窝轮热炒特区

朱红
18分鐘前
产经 专栏
　　券商报告指，阿里巴巴拥有先进自研AI晶片、云基础设施、开源基础模型，以及以消费为中心的应用，构成了结构性优势，并将阿里上调为首选标的。阿里巴巴（9988）股价仍受制于10天线，回落至131元附近好淡争持。投资者如看好阿里可留意认购证「26562」，行使价150.09元，实际杠杆6倍，今年8月到期；如看淡阿里可留意认沽证「20584」，行使价129.9元，实际杠杆5倍，今年6月到期。

　　华虹半导体（1347）获券商提升评级及目标价，研报指中国人工智能半导体需求仍然强劲，正推动「配套」晶片需求增长，特别是电源管理晶片。华虹股价连升3日，一度重越50天线高见99元。如看好华虹，可留意华虹认购证「24321」，行使价127元，实际杠杆4倍，今年7月到期；如看淡华虹，可留意华虹认沽证「24322」，行使价80元，实际杠杆3倍，今年7月到期。

　　国际能源署（IEA）宣布释放4亿桶石油，创下其历史上最大规模紧急储备释放纪录，惟阿曼关键港口遭遇中断，刺激布油价格重上100美元。中国石油（857）股价逆市造好，升至10.6元附近整固。如看好中石油，可留意中油认购证「26639」，行使价13.29元，实际杠杆7倍，今年7月到期。如看淡中石油，可留意中油认沽证「24063」，行使价7.49元，实际杠杆5倍，今年12月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/牛熊证提供买卖报价者。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

朱红 - 宁德绩后向好 敲「13229」 | 窝轮热炒特区
　　腾讯云近日推出的AI应用工具WorkBuddy大受欢迎，券商研报指此对中国AI发展格局具有重要意义，对所有用户广泛可访问性意味日常生活和工作将经历深刻变革。腾讯（700）股价显著造好，重越20天线曾高见556元。如看好腾讯可留意认购证「25908」，行使价727.49元，实际杠杆9倍，今年7月到期；如看淡腾讯可留意认沽证「26075」，行使价466.46元，实际杠杆8倍，今年8月到期。
2026-03-11 02:00 HKT
