闻风至 - 第一拖拉机估值吸引可取 | 鲜股落镬

闻风至
19分鐘前
产经 专栏
中东战事或未能于短期内解决，港股继续受压。恒生指数周四最多跌377点见25521点，收报25716点，跌182点，连跌两日。全日成交金额进一步下跌至2421.8亿元。

　　第一拖拉机（038）挨过3年下跌周期后，或正重新进入增长周期，其中关键点在于新能源重机、智能重机，以及海外销售提升等因素，都是具有能见度的增长故事，该股最新作价仅相当于动态市盈率约13倍水平，估值吸引。

　　先从实际数据讲起，一拖于去年首3季纯利录得倒退9.7%，但单计第3季却在收入下跌5.3%情况下，纯利录得增长15.1%，反映集团的盈利能力开始见改善。

　　据中国海关总署数据显示，2025年全年中国农业机械出口累达674.19亿元人民币，按年多20.5%。分析指，拖拉机等主力品类出口「量价齐升」，反映国产农机在性价比、技术适应性等方面具备国际优势，海外市场渗透加深。

　　去年上半年期内，一拖拖拉机产品于海外销售按年升29.37%，当中非洲市场与中东欧市场表现亮眼，销量增幅超过50%。

　　高盛近日发表报告指出，拖拉机下行周期将在进入2026年时结束，扭转一拖的跌势，国内拖拉机周期拐点为近期主要催化剂。该行预期，市场份额将持续向一拖等行业龙头集中，因而导致EBIT利润率在未来五年内翻倍，另外预期至2030年出口业务占收入的比例将翻倍。

　　一拖此前在中期业绩表明，拟聚焦高端农机产品，加速推进技术攻关突破，对已经形成小批量销售的产品制订改进方案，做好优化迭代。报告期内，公司有序推进智能多用途拖拉机能力提升项目二期、非道路国五柴油机产业化项目、重型柴油机生产线技术改造项目、覆盖件涂装线技术改造专案等建设和实施，并启动了中马力拖拉机品质提升等项目规划和立项，智能制造水准的提升为产业发展提供强而有力的支撑保障。

　　一拖现正处于行业周期反转与智能化升级的交汇点，海外增长强劲，高端农机加速落地，盈利能力改善具延续性，估值仍低，值得持续关注。

闻风至

