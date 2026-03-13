Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 大手投资客密密出手撑新盘 | 楼声随笔

楼声随笔
张日强
18分鐘前
产经 专栏
整体楼市气氛好转，新盘及二手楼市场表现理想，发展商推盘步伐亦见加快，市场上先后已有多个新盘鱼贯登场，并先后开价应市，日前尖沙咀新盘开售并迅速售罄，当中除用家外，投资者更是主要客源，此外，视乎新盘的楼花期，以及发展商提供的付款优惠等，大手投资客更密密出击，纷纷以「层购」方式力撑，以致近期新盘市场开红盘的实况。

　　日前开售的尖沙咀新盘率先报捷，虽然该盘楼花期长达2年，惟有关付款条件相对吸引，除获用家承接外，投资客更是主要的动力客源，同时更录得大手投资客以「层购」方式入市，有关楼盘亦迅速于即日沽清，反映近期投资者的动力正在升温，发展商推盘时亦会提供不同付款优惠，以便吸引用家，并抢吸各路投资客源。继尖沙咀新盘热销开红盘后，将于本周六及周日开售的2个新盘亦有机会报捷，分别为尖沙咀及粉锦公路新盘，由于上述新盘连日来收票持续理想，加上市场上用家及投资者对有关新盘具一定的支持，预期可取得不俗销情。

　　事实上，虽然外圈战火持续蔓延，暂时只对全球股市造成连番起伏，惟对本港楼市则暂未受到影响，发展商按照步伐推盘应市，新盘开售随即引领了大批用家投资者涌出来。日前开售的尖沙咀新盘率先报捷，由于引领了大批客源涌出来，相信往后即将开售的新盘亦可取得不俗销情。

张日强

张日强 - 市况升温 屋苑转租为买渐增加 | 楼声随笔
外围战火持续蔓延，虽然对股市造成连番起伏，惟对本港楼市则暂未受到影响，发展商按照步伐推盘应市，新盘开售随即引领了大批用家投资者涌出来，连带二手楼市场亦受到刺激，尤其租金持续攀升，问盘及成交量都有所增加，其中租客转买家情况亦明显骤增，反映今次外圈战火暂未对楼市造成影响。 　　市场气氛趋升，发展商推盘步伐亦逐步加快，日前推出的3个新盘已进入收票及开售进程，由于连日来收票理想，随即引领大批客源涌出
2026-03-12 02:00 HKT
楼声随笔