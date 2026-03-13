大行晨报 - 圆汇探试近月底部｜大行晨报

中东地区冲突持续升级。伊朗方面表示其与黎巴嫩真主党联合对以色列、约旦以及沙乌地阿拉伯部分目标展开行动。同时，巴林内政部表示，伊朗对穆哈拉格省的一处燃料储存设施发动袭击。霍尔木兹海峡多艘商船遭袭，伊朗武装力量甚至在海峡布设水雷，试图切断全球20%以上石油运输通道。伊朗军方指挥部公开警告全球，做好迎接每桶200美元油价的准备！经济数据方面，美国周三公布的通胀数据整体符合市场预期。美国2月消费者价格指数（CPI）环比上涨0.3%，同比上涨2.4%；剔除食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.2%，同比上涨2.5%。数据表明美国通胀仍然维持在一定水准。



干预疑虑限制跌幅



美元兑日圆走势，伊朗冲突推动油价上涨以及美国经济数据强劲表现，在近两周持续推高美元兑日圆。周四早盘更跨过159关口，逼近1月份高位159.46，其时曾引发美联储进行「汇率检查」。技术走势而言，留意此前于1月14日美元兑日圆高位见过159.46，1月23日则见于159.24，可见当前汇价尚为居于年内的顶部区域下方。再者，RSI及随指指数已居于超买区域，故若短期仍未见汇价向上出现明确破位，预料美元兑日圆仍倾向于再为回落。较近支持先看10天平均线157.70及50天平均线156.20。以黄金比率计算，23.6%及38.2%的调整幅度为157.30及156.40，扩展至50%及61.8%则为155.60及154.80水平。至于较近阻力先会留意159.20/50，之后关键为160关口以至162水准。



美元兑加元整体上自去年11月以来，已呈现一浪低于一浪的格局；在上周五更已明确下破近期整固底部，估计美元兑加元大有机会续告下行，较近支持先看1.35关口，下一级可望重探1月底低位1.3481，若然进一步破位料见美元跌势加剧；其后支持预料为1.3410及1.3360，再而参考100个月平均线1.33以至2023年7年低位1.3176。当前阻力估计为1.3610及50天平均线1.3710，下一级看至1.38，较为关键会指向1.39水准，汇价上月早段曾在1.39水准附近连日遇阻。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇