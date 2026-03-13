大行晨报 - 加央行料按兵不动｜大行晨报

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　美国劳工统计局公布联储局3月议息会议前最后一份通胀数据，美国2月消费者物价指数按年升2.4%，与前值相同，按月升幅加快至0.3%，结果符合市场预期。期内，扣除食品和能源的核心通胀按年增长2.5%，为近5年最慢升幅，按月增速放慢至0.2%，两项结果均符合预期，表明物价上涨压力在与伊朗开战前有所缓解，美汇指数则连升两个交易日，执笔之时于99.5水平附近徘徊。

　　另外，我们曾于今年1月29日在本刊专栏提醒投资者，美元兑加元或有机会上试1.38水平，而逾一个月以来加元走势基本符合我们预期，美元兑加元于今个月初升至1.3753，不过近两周来受原油价格暴涨影响，加元小幅回暖，但并未出现如油价一样大幅震荡的情形。加拿大央行1月议息会议将利率维持在2.25厘不变，符合市场预期。声明称，利率水平仍然较为温和，但不排除在经济前景改变时作出反应。环球市场将于下星期迎来央行超级议息周。除美联储外，澳洲央行、加拿大央行、日本央行、欧洲央行及英伦银行亦将先后公布议息结果。市场预计加拿大央行料继续按兵不动。

　　我们认为，短线来看，加元走势料受原油价格影响，国际能源署（IEA）今周宣布，同意史无前例地从紧急石油储备中释放4亿桶石油，其中美国将于下周开始释放1.72亿桶石油。日本、韩国、德国、法国和英国也公布原油释储计划。相信原油价格问题对加元影响较为温和。我们预计美元兑加元短线将于1.348至1.37区间水平上落。

光大证券国际产品开发及零售研究部
 

