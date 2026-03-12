轮商精选 - 蔚来绩后大升 留意「22834」 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　汽车股周三表现备受市场关注。蔚来（9866）周二公布业绩，首次录得季度盈利，周三收市升约14%，股价创去年11月以来新高。如看好后市，可留意蔚来购「22834」，行使价56.9元，实际杠杆约3.8倍，2026年7月24日到期。

　　另外，吉利（175）将于下周公布业绩。集团于去年底完成子公司极氪的私有化，市场预期此举有助提升运营效率及成本管理，并为未来新车型推出及海外业务扩展作好准备。未来海外业务协同效益及新车型落地进度，亦是市场关注的重点。

　　吉利股价周三盘中曾升逾一成，一度高见17.69元。正股周三曾创自一月新高，如认为市场仍有上行空间可留意吉利购「23982」，行使价22.24元，实际杠杆约7.5倍，2026年6月23日到期。如预测股价将调整下行可注意吉利沽「18292」，行使价14.75元，实际杠杆约5.8倍，2026年6月30日到期。

本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。过往表现并不代表将来的表现，摩根大通不保证未来事件或表现将与上述任何意见或预测一致。结构性产品之价格可急升也可急跌，投资者或会损失部份或所有投资。可赎回牛熊证备有强制赎回机制而可能被提早终止，届时（i）N类牛熊证投资者将不获发任何金额；（ii）R类牛熊证之剩余价格可能为零。摩根大通并非投资者的顾问或信托人，亦不会负责决定投资该金融工具是否合法或适合任何准买家。投资者应为自己作风险评估，并在需要时咨询专业意见。投资者应详阅有关上市文件中之条款、风险因素及其他资料，并了解结构性产品之特性及愿意承担所涉风险，否则切勿投资上述产品。结构性产品于第二市场的流通量是无法预料的。

