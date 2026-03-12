闻风至 - 浙江世宝有望价值重估 | 鲜股落镬

美股周二表现波动，港股昨日走势亦见反复，恒生指数先升后跌，两万六关得而复失。大市高开153点，报26112点，其后最高见26149点，升190点。惟至此无力再上，午后更见掉头向下，曾倒跌140点，报25819点。收报25898点，跌61点。全日成交金额回落至2544.8亿元。



恒指上日大举回升后，昨日在26000点点水平受阻，主因在于伊朗有意扩大战火至整个中东，令油价不确定性大增，或破坏全球经济稳定性。



后市走向尚未明朗，但汽车智能化与电动化的趋势却越走越明确。下一轮汽车零部件的估值重估，预料不再来自传统零件，而是来自能直接服务L3至L4自动驾驶的核心部件。浙江世宝（1057）正站在这条产业升级曲线的领先位置，今年更有新产品即将投产，价值重估可期。



线控转向是L3及以上技术所需的高阶智驾必备核心硬件。浙江世宝去年在互动平台上披露，新一代线控转向（Steer-by-Wire）系统已获得数个客户定点，项目开发正在有序推进，预计将于2026年中期后量产；而后轮转向的首个量产项目则已于2025年第四季正式量产。据内媒引述公司表示，线控转向可用于L3及以上智驾车型。报道又指，公司已为多个主流整车厂商配套智能转向系统总成及关键部件，客户包括奇瑞、吉利（175）、蔚来（9866）及理想汽车（2015）等。



公司管理层在分析员会议中提到，线控转向系统及后轮转向系统分别主要针对L3+智慧驾驶车型及高性能豪华车型，技术壁垒高，市场前景广阔。



股价走强势头未被破坏



浙江世宝去年首三季纯利按年升33.7%，营业额增长35.4%，反映在新能源车渗透率提升下，转向系统需求持续放量。这个增长速度，是在2024年全年纯利大增93.15% 之后，再录得近35%的增幅，表现持续亮眼。



走势上来看，浙江世宝股价近日并未受到美伊冲突带来的市场波动影响，反而在5.7元水平多次见到强劲承接，走强势头未被破坏，更显向上决心，值得关注。



闻风至