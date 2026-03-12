张日强 - 市况升温 屋苑转租为买渐增加 | 楼声随笔

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强
7小時前
外围战火持续蔓延，虽然对股市造成连番起伏，惟对本港楼市则暂未受到影响，发展商按照步伐推盘应市，新盘开售随即引领了大批用家投资者涌出来，连带二手楼市场亦受到刺激，尤其租金持续攀升，问盘及成交量都有所增加，其中租客转买家情况亦明显骤增，反映今次外圈战火暂未对楼市造成影响。

　　市场气氛趋升，发展商推盘步伐亦逐步加快，日前推出的3个新盘已进入收票及开售进程，由于连日来收票理想，随即引领大批客源涌出来，除了用家外，投资者更是主要客源，受到市况连环刺激，二手楼市场亦受到带动，近期问盘及成交量都有所量加，加上租金持续上升，随即吸引到不少租客转买家的个案，日前东涌映湾园录得1宗租转买成交，单位属12座中层H室海景户，面积约927方呎，放盘后议价最终以约1039万元成交，每呎造价约1.12万元。据悉，买家为外籍人士，由于租楼已多年，随着租金不断上升，供楼更平过租，遂转租为买。原业主同为外籍人士，于2005年以451万元购入，持货21年转手升值1.3倍，帐面获利约588万元。

　　事实上，近期市况升温，尤其楼市小阳春已于农历新年前提早来临，现时市况仍然向好，新盘及二手楼亦受到带动，尤其屋苑租金持续高企，完全未有回落迹象，促使市场上更多租客变阵，预料转租为买的个案将逐步增加。

张日强

