郭家耀 - 周创建后市展望乐观｜开工前落盘/头条名家本周心水

周大福创建（659）日前公布中期业绩，期内盈利增长15.3%至13.34亿元，派中期息每股0.28元，增加3%。期内收入128.27亿元，上升5.9%，经营溢利上升3%至22.84亿元。盈利上升主要由于期内不再录得与出售权益相关的亏损，及以投资物业公平值亏损的减少。集团收购外部资产管理公司晋羚集团65%权益，并完成收购uSmart的13.05%权益，预期将为金融服务板块的发展带来贡献，加强集团的金融服务平台，令产品组合更多元化。集团的财务状况保持稳健。于2025年12月底，集团的可动用流动资金总额约310亿元，其中包括现金及银行结存约209亿元及备用已承诺银行信贷额约101亿元。净负债比率下降至34%。周大福创建业绩大致符合预期，股价较资产净值出现超过三成折让，加上7厘的股息率有相当吸引力，后市展望乐观。目标价9.5元；入巿价8.5元；止蚀价7.8元。



笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。



港湾家族办公室业务发展总监

郭家耀