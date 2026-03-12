大行晨报 - 英镑暂喘稳 上探通道顶部｜大行晨报

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

7小時前
　　美元兑主要货币周二先跌后回稳，在中东冲突不确定性持续的背景下，投资者对风险资产的偏好依然受制。此前因战争导致油价飙升，美元大幅走强，但美国总统特朗普暗示冲突可能早于预期结束，缓解了市场担忧，并推动油价暴跌，导致美元一度挫低，但随后已转跌为升，因市场仍保持高度警惕，谨慎审视战事可短时间结束的乐观预期。倘若能源价格持续回落，将减轻当前大宗商品冲击带来的通胀影响，从而缓解能源进口大国的经济压力。

　　然而，市场仍保持审慎态度；伊朗方面明确警告，霍尔木兹海峡的封锁不会轻易解除，甚至有媒体报导称伊朗可能在该战略水道设置水雷，这又再推高了市场对石油供应中断的担忧。美国情报部门的迹象显示，伊朗正考虑这一极端举措，特朗普随即回应称若伊朗不撤除水雷，将面临严重军事后果。此外，七国集团能源部长会议也未能就释放战略石油储备达成一致，仅要求国际能源署进一步评估局势。数据方面，除了周三晚公布的美国2月消费者价格指数（CPI），还有周五公布的个人消费支出（PCE）物价指数。市场普遍预期美联储在下周的会议上将维持利率不变。

　　英镑兑美元在上周一挫跌后，其后走势仅限于1.33区间窄幅盘整。市场正在审视英伦银行本月19日会否再作减息，中东冲突正推高能源价格，料将加剧通胀压力，由于英国通胀率远高于2%的目标，这可能促使英伦银行暂缓减息。技术走势而言，英镑兑美元自二月以来持续走低，目前正处于下降通道中走低，顶部及底部目前分别位于1.3470及1.3180。预计较近支持位在1.33及1.3250，进一步看至1.3200及25个月平均线1.3080，关键指向1.30关口。阻力位回看通道顶部1.3470，若然可作突破，料可见英镑开展新一波反扑，延伸目标将看至25天平均线1.3510及1.36，再而将指向1.3720以至1.38水平。

　　纽元兑美元走势，技术图表所见，自一月底以来，汇价正逐级走低，更下破0.60关口，虽然刚在周二曾告回升，但刚好受制于0.60下方。再者，RSI及随机指数正在回落下行，10天平均线下破25天平均线，预示纽元兑美元仍有机会作进一步下试。当前支撑预料在100天平均线0.5820，其后则看0.5780及0.57，以至参考0.5610水准。阻力位料为25天平均线0.60及0.6080，去年7月1日高位0.6122则为较大目标参考，进一步看至0.62关口。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇

