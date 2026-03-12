大行晨报 - 日圆短线或可考虑低吸｜大行晨报

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　早前七国集团财长召开会议讨论是否释放原油储备，加上美国对伊朗问题表态反复无常，有关美国海军在霍尔木兹海峡护航的矛盾讯息引发原油剧烈波动，纽约期油价格由逼近每桶120美元后回落，周二盘中一度跌至约每桶77美元水平。受环球市场风险情绪震荡影响，美汇指数于98.5至99.5高位震荡整固，但执笔之时暂时于100水平见较大阻力。另外，笔者曾于2月24日在本专栏提醒投资者日圆短线料续软，并提醒投资者日圆不排除测试157水平，而日圆逾两周以来走势完全符合我们的预期。受美元反弹所影响，日圆近期走势偏软，并逐渐逼近年初以来的低位，执笔之时正于158.3水平上落。

　　不过，最新公布的数据显示，日本去年第四季国内生产总值（GDP）终值延续增长势头，按季增长0.3%，符合市场预期，年化国内生产总值从初值的0.2%上修至1.3%，高过市场预期的1%。而本周公布的日本1月实际薪资按年升1.4%，远好于市场预期的0.9%，名义薪资则按年上升3.0%，创下2025年6月以来最强增幅，亦高于市场预期和前值。日本央行1月议息会议将短期利率维持在0.75厘不变，结果符合市场预期，央行行长植田和男近期表示，若央行对经济和通胀的目标实现，央行将会继续加息。现时市场正在等待今年日本中大型企业在3月下旬公布的2026年「春斗」谈判结果，若员工加薪幅度符合市场预期，预计日本央行将继续推进货币市场正常化。

　　笔者认为，由于日圆已逐渐逼近历史低位，日本官方不排除会在160水平附近干预来减轻日圆贬值压力，加上日本央行持续推进货币政策正常化，或可增加低吸日圆的吸引力，投资者或可考虑于159水平买入日圆沽出美元，以捕捉日圆回升机会。

光大证券国际产品开发及零售研究部

