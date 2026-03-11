朱红 - 宁德绩后向好 敲「13229」 | 窝轮热炒特区

腾讯云近日推出的AI应用工具WorkBuddy大受欢迎，券商研报指此对中国AI发展格局具有重要意义，对所有用户广泛可访问性意味日常生活和工作将经历深刻变革。腾讯（700）股价显著造好，重越20天线曾高见556元。如看好腾讯可留意认购证「25908」，行使价727.49元，实际杠杆9倍，今年7月到期；如看淡腾讯可留意认沽证「26075」，行使价466.46元，实际杠杆8倍，今年8月到期。



宁德时代（3750）去年度盈利升逾42%达722亿元人民币，券商分析指管理层对今年电动车及储能系统需求保持信心，预期未来季度盈利不会出现大幅波动。宁德绩后股价造好，曾升至552元创3个多月新高。如看好宁德可留意认购证「13229」，行使价629.38元，实际杠杆6倍，今年9月到期。如看淡宁德可留意认沽证「26420」，行使价408.68元，实际杠杆6倍，今年8月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红